Xiaomi Mi Max 4 Ve Mi Max 4 Pro'nun Özellikleri Ortaya Çıktı

Teknoloji devi Xiaomi'nin gelecek akıllı telefonları Mi Max 4 ve Mi Max 4 Pro'nun arasındaki farkların bildirildiği yeni raporda, iki cihaz hakkında da yeni detaylar görmek mümkün.

Xiaomi'nin yakında raflarda yerini alacağını düşündüğümüz akıllı telefonu Mi Max 4'ün detaylarına biraz daha yaklaştığımız yeni bir rapor yayınlandı. Raporda en dikkat çeken detay ise Redmi Note 7'de kullanılan kamera sensörünün bu cihazda da kullanılacağı oldu.

Büyük bir kesimin merakla beklediği akıllı telefon hakkında bilinenler çok kısıtlı olmasına rağmen şimdiden kamera konusunda şüpheler giderilmiş durumda. Mi Max 4 modelinde, Samsung'un 48 megapiksellik ISOCELL GM1 sensörünü göreceğiz. Raporda, Redmi Note 7'den farklı olarak Mi Max 4'ün Süper Gece Manzarası modunu destekleyeceği de açıklandı.

Raporda ayrıca Mi Max 4'ün 7.2 inçlik bir çentikli ekrana ve ince çerçevelere sahip olacağı da gösterildi. Telefonun hem arkasının hem de önünün Gorilla Glass 5 ile korunacak olması da bir diğer önemli detay olarak raporda yer alıyor.

İşin özünde Mi Max 4 ile Mi Max 4 Pro arasındaki tek farkın işlemci olduğu görülüyor. Mi Max 4, Snapdragon 660'dan güç alırken, Max 4 Pro Snapdragon 675'ten güç alacak. Buna ek olarak, Max 4 Pro'nun ana kamerasında Sony'nin IMX586 sensörünün kullanılacağı ve 20+48 megapiksellik çift arka kamerayla geleceği de biliniyor.

Diğer iddialara göre cihazlarda 18W hızlı şarj ile doldurulabilecek 5.800 mAh büyüklüğünde bir pil ile birlikte üç farklı depolama ve RAM varyasyonu bulunacak. Bu varyasyonlar, 4GB RAM/64GB depolama, 6GB RAM/64GB depolama ve 6GB RAM/128GB depolama olarak sıralanıyor.

Xiaomi Mi Max 4'ün 16 Nisan 2019'da satışa çıkması bekleniyor.