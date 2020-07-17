Xiaomi Mi Mix 2020'nin Alıştığımız Dışında Konsept Tasarımı

Xiaomi'nin bir patentine dayandırılarak oluşturulan görsellerin, 2020 model Mi Mix telefonu temsil ettiği söyleniyor. Oluşturulan tasarım, Xiaomi'nin bugüne kadar alıştığımızın dışında bir akıllı telefon üzerinde çalıştığını gösteriyor. Söz konusu tasarım, telefonun yanına pek de sevimli olmayan bir çerçeve ekliyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, son yılların en popüler teknoloji üreticilerinden bir tanesi olmayı başardı. Şirket, piyasaya sürdüğü akıllı telefonları ile dikkat çekmeyi başarırken Xiaomi'nin akıllı telefon serilerinin sahip olduğu etkileyici özellikler, bu modellerin sektördeki yerini de sağlamlaştırdı. Şimdiyse Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı söylenen yeni telefonuyla ilgili ilginç bir sızıntı yaşandı.

Xiaomi'nin 2020 model bir Mi Mix telefon üzerinde çalıştığı zaten konuşuluyordu. Bu akıllı telefonla ilgili olarak bugüne kadar bir şey öğrenme imkanına sahip olamadık ancak şimdi, 2020 model Mi Mix ile ilgili bir sızıntı yaşandı. Bu sızıntı, telefonun alınan bir patente göre oluşturulmuş tasarımını gözler önüne seriyor. Sizlere az sonra göstereceğimiz görüntüler, Xiaomi'nin çok ilginç bir Mi Mix telefon üzerinde çalışabileceğini gözler önüne seriyor.

İşte 2020 model Mi Mix telefonun olası tasarımı

Akıllı telefon sektörünün son dönemlerde en çok tartıştığı konulardan bir tanesi, ön kameralar. Kimi şirketler, ön kamerayı açılır bir yapı içerisine alarak daha geniş bir görünüş alanı sunuyor. Kimi şirketlerse ekranı deliyor ya da çentik kullanıyor. Xiaomi ise bunların hiçbirini tercih etmiş. Şirket bunlar yerine telefonun sağ tarafına geniş bir çerçeve koymayı tercih etmiş. Bu sayede ön kamera ekranın dışına yerleşmiş oluyor.

Xiaomi'nin yeni Mi Mix telefonu ile ilgili oluşturulan görsellerde, ikili ön kameranın hemen altına bazı tuşların da yerleştirildiğini görüyoruz. Bu tuşlar çok büyük bir ihtimalle telefonun açma kapama ve ses kontrolünü sağlıyorlar. Bu konuda net bir bilgi olmasa da söz konusu tasarımın tuşlarla birlikte biraz garip göründüğünü itiraf etmek gerekiyor.

Xiaomi'nin konsept tasarımına dayanılarak oluşturulan görüntüler, pek de alıştığımız türden değil. Çünkü pek çok akıllı telefon üreticisi, gereksiz olan her şeyi telefondan uzaklaştırmaya çalışıyor. Xiaomi ise bunun aksine, telefonu daha da genişletmek için uğraşmış gibi görünüyor. Ancak bu tasarımın gerçeği yansıtıp yansıtmadığı şu an için bilinmiyor. Ancak bizim tahminimiz, Xiaomi'nin böyle bir Mi Mix telefon tasarımından uzak duracağı yönünde.