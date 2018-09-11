Xiaomi Mi Mix 2S, Android Pie Güncellemesini Almaya Başladı

Xiaomi, yazılım güncellemeleri konusunda müşterilerine hatırı sayılır torpiller geçmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta şirketin özel arayüzü MIUI 10’u alan ilk telefon olan Mi Mix 2S, şimdi de Android’in son sürümü Pie 9.0’ı beta olarak almaya başladı.

Günümüz piyasasının en gelişmiş akıllı telefonlarından birisi olarak göze çarpan Mi Mix 2S'in, Xiaomi sayesinde yazılım konusunda da ciddi bir üstünlüğü var. Ayrıca diğer üreticileri kıskandıracak bir stabilitede çalışan özel Android arayüzü MUIU 10’u ilk alan cihaz da Mi Mix 2S. Telefon, şimdi de Android’in son sürümüne kavuşmaya başladı.

Mi Mix 2S zaten MIUI 10 arayüzüne yakın bir şekilde tasarlandığı için, yeni güncellemeyle çok büyük görsel değişiklikler geçirmiyor. Yapılan güncelleme, genel olarak performansta ve kamera uygulamasında iyileştirmelerle geldi.

Android 9.0 Pie için de bir ROM hazırlayan Xiaomi, bu ROM’u Çin’deki Mi Mix 2S’lere dağıtmaya başladı. Şimdilik sadece Çin’de geçerli olan beta süreci diyebileceğimiz bu adımın ardından, küresel çapta bir Android Pie güncellemesi bekliyoruz.

Bu arada MIUI 10, yakında 28 farklı Xiaomi modeline de ulaşmış olacak. MIUI 10 ile birlikte Android Pie güncellemesine kavuşacak olan Xiaomi telefonları; enerji, performans, bildirim düzeni ve yapay zeka açısından daha yetenekli cihazlar haline gelecekler. Detaylar netleştikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz.