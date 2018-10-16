Resmen Onaylandı: Xiaomi Mi Mix 3'te 10 GB Ram ve 5G Olacak

Xiaomi'nin üst düzey yöneticilerinden olan Donovon Sung, Twitter sayfası üzerinden paylaştığı görselle bombayı patlattı.

Gün içerisinde Xiaomi Mi Mix 3'ün resmi tanıtım tarihini açıklayan bir tweet paylaşan Donovan Sung, iki farklı Çin pasaportunun üzerinde 10G ve 5G yazan bir görsel daha paylaşarak adeta 'headshot' yaptı.

Eğer çok büyük bir sürpriz olmazsa 25 Ekim'de, Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleşecek olan lansmanda, dünyanın ilk ve tek 5G destekli akıllı telefonu duyurulmuş olacak. Bununla birlikte 10GB RAM ile geleceği dedikoduları olan Oppo Find X'ten önce çıkacağını da varsayarsak 10 GB RAM'li ilk akıllı telefon olarak çifte rekorun sahibi olması da olası.

Daha önce yukarıdaki görselle birlikte telefonun renk seçeneklerini 'çıtlatan' Xiaomi, böylece telefona olan ilgiyi adeta tavana çekmiş oldu. Qualcomm Snapdragon 845 yonga seti, çeşitli RAM ve depolama alanı opsiyonları, neredeyse çerçevesiz ekran, gömülü parmak izi okuyucu derken bize adeta bir canavarın yaklaşmakta olduğunu söyleyebiliriz.

Muhtemelen önümüzdeki günlerde heyecanı artıracak yeni bilgiler ve görseller de gelecek. 25 Ekim'de bizi muhteşem bir cihaz karşılayacak gibi görünüyor.