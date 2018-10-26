Xiaomi Mi Mix 3'ün Duvar Kağıtları İndirilebilir Durumda

Piyasaya bomba gibi düşen Xiaomi Mi Mix 3 duyurusunun ardından, cihazla varsayılan olarak gelecek duvar kağıtları da yayınlandı.

Xiaomi'nin uzun süredir merakla beklenen amiral gemisi Mi Mix 3, dün resmi olarak duyurulmuştu. Daha önce de sizlerle paylaştığımız gibi 5G desteği ve 10GB RAM ile duyurulan telefonla ilgili haberimize aşağıdan göz atabilirsiniz.

Bugün ise henüz resmi olarak piyasaya sürülmemiş olsa da Mi Mix 3'te kullanılacak olan yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları yayınlandı. Hem Android hem de iOS cihazlarınızda keyifle kullanabileceğiniz, oldukça şık duvar kağıtları mevcut.

Yayınlanan duvar kağıtları arasında telefonun özel versiyonu olan Forbidden City'nin (Yasak Şehir) duvar kağıtları da bulunuyor. Yukarıda görebileceğiniz duvar kağıtları da en az diğerleri kadar şık.

Yayınlanan duvar kağıtlarının yüksek çözünürlüklü versiyonlarını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.