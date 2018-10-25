Xiaomi Mi Mix 3, DxOmark'ta Galaxy Note9 ile Aynı Puanı Aldı

DxOmark, Xiaomi Mi Mix 3 incelemesini yayınladı. Buna göre Mi Mix 3, aldığı 103 puan ile Galaxy Note9'u yakalarken iPhone Xs Max'in sadece 1 puan gerisinde kaldı.

Akıllı telefon kameralarını inceleyerek birbiri ile karşılaştıran ve aldıkları puanlara göre en iyi akıllı telefon kameralarını listeleyen DxOmark, Xiaomi’nin en yeni amiral gemisi Mi Mix 3’ün kamera puanını, henüz cihazın lansman etkinliği bile bitmeden açıkladı.

DxOmark’tan fotoğraf konusunda 108, video kaydı konusunda ise 93 puan alan Xiaomi Mi Mix 3, toplamda elde ettiği 103 puan ile Huawei P20 Pro ve iPhone Xs Max’in hemen arkasında, Galaxy Note9 ve HTC U12+ ile birlikte üçüncü sıraya yerleşti.

Mi Mix 3’ün en dikkat çekici özelliği tartışmasız bir şekilde manyetik kızaklı tasarımı. Cihaz, bu tasarımı sayesinde kullanıcılara %93.4’lük ekran/gövde oranı sunuyor. Ancak DxOmark sonuçları, Xiaomi’nin tasarım kadar kameraya da önem verdiğini gösteriyor.

DxOmark’ın detaylı Xiaomi Mi Mix 3 kamera incelemesine İngilizce olarak buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca yukarıdaki bağlantıya tıklayarak Xiaomi Mi Mix 3’ün tüm özelliklerini detaylı olarak inceleyebilirsiniz.