Xiaomi Mi Mix 3'ten Bakmaya Doyamayacağınız Gece Fotoğrafı

Yakın zamanda Xiaomi Mi Mix 2 ve 2S'lerin yerini alacak olan Mi Mix 3, gece çekilmiş bu fotoğrafla rakiplerine "Hodri meydan" diyor.

Xiaomi Mi Mix 3'ün lansmanı 25 Ekim'de yapılacak ancak Xiaomi, bazı bilgi ve görüntüleri önden paylaşmakta bir sakınca görmüyor.

Mi Mix 3'ün son dönemin talep gören özellikleri arasında yer alan az ışıkta çekim modunu sergilediği bu görsel, Çin'in sosyal medyası Weibo'da yayınlandı. Olimpiyatlar için yapılan "Kuş Kafesi" adlı stadyum olduğunu tahmin ettiğimiz yapının bu fotoğrafında renkler ve geçişler oldukça net şekilde gözüküyor.

Mi Mix 3'ün çift ön kamerası 24 MP kalitesinde fotoğraf çekebilirken, cihazın 20 MP + 16 MP'lik kamerası da 960 fps slow motion çekim yapmayı sağlıyor. Qualcomm Snapdragon 845'li olması beklenen cihaz, ileride iMovie'ye rakip bir uygulamaya zemin bile hazırlayabilir.