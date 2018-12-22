  • Xiaomi, Mi Mix 3 İçin MIUI Dağıtmaya Başladı

Xiaomi, Mi Mix 3 İçin Android 9 Pie Destekli Arayüzü MIUI 10'u Dağıtmaya Başladı

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Çinli telefon üretecisi, Android 9 Pie ile birlikte gelen MIUI 10 Global'in dağıtımına başladı.

Xiaomi Mi Mix 3, şüphesiz ki bu yıl çıkan ve 2019’un başlarında çıkacak olan telefonlar arasında en ilginç olanı.

Xiaomi’nin bu cihazını almak isteyenler için de güzel bir haber var. Çinli telefon üreticisi, Android 9 Pie ile birlikte gelecek olan MIUI 10 Global’i yayınlamaya başladı. Ağa yüklenmiş durumda olan ROM’un boyutu 1.7 GB, ayrıca Google Play Hizmetleri de yüklü bir şekilde geliyor, tabii Google Asistan’da dahil.

Ek olarak, Xiaomi, Mi Mix 3 için birkaç gün önce bir güncelleme yayınladı, yayınlanan güncelleme birkaç iyileştirme barındırıyor ayrıca telefon ayarlarında da bazı değişikler yapıyor. Xiaomi, MIUI 398.hafta güncelleme duyurusuyla birlikte, MIUI’nin 8.12.6 versiyonuna çeşitli dair bilgiler sundu.
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Ayrıca, yeni güncellemeyle birlikte eklenen yeni bir özellik sayesinde, cihaz kamera lensleri kirlendiğinde kullanıcısını uyaracak.

Kaynak : https://www.gizchina.com/2018/12/22/xiaomi-mi-mix-3s-miui-10-global-rom-based-on-android-9-pie-is-finally-available/
Etiketler: xiaomi, Mi Mix 3
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