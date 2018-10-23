İşte Xiaomi Mi MIX 3'ün Muhtemel Özellikleri

Açıklanmasına iki gün kala Xiaomi Mi MIX 3'ün özellikleri açıklandı. Smapdragon 855, 5G desteği ve 6.4 inç ekran cihazın ilk bakışta dikkat çeken özellikleri.

Xiaomi Mi MIX 3'ün resmi olarak açıklanmasına iki gün kalmasına rağmen cihazın teknik özellikleri, Çin'in TENAA telekom otoritelerine bildirilmedi. Bu da Xiaomi'nin gizlilik konusunda oldukça dikkatli olduğunu gösteriyor. Çinli bir yol göstericinin paylaştığı görsel ise telefonun ana özelliklerini gösteriyor. Bu görsele göre telefon Snapdragon 855 çipsetine sahip ilk telefon olacak.

Bu ay başında yayınlanan bir raporda da Mi MIX 3'ün Snapdragon 855 kullanacağı söylenmişti. Qualcomm'un açıklamalarına göre ise 7nm Snapdragon 855 ve varyasyonu Snapdragon 8150 Aralık ayında gelecek. Bu durum, görselin doğruluğunu tartışmaya açsa da Xiaomi ve Qualcomm'un uzun süredir iyi ilişkiler içinde oldukları da bir gerçek. Yine de cihazın özelliklerinin doğrulanması için resmi bir açıklama beklenmesi daha doğru olacaktır.

Görsele göre cihazda 8 GB RAM bulunacak ve dahili hafıza 256 GB olacak. Cihazda 20 MP + 16 MP çift kamera olacak, Mi MIX 3'e koyulacak olan kamera çipi 960 fps yavaşlatılmış çekim yapma desteği sunacak.

Ekranın 6.4 inç olması beklenirken Full HD+ çözünürlüğe sahip olacağı daha önce Xiaomi tarafından açıklanmıştı. 3850 mAh kapasiteli bataryaya sahip olacak cihazda daha hızlı kablosuz şarj özelliği olacağını da biliyoruz. Mi MIX 2S'de 7.5 W kablosuz şarj özelliği vardı, Mi MIX 3'te 10W'lık bir versiyonunu görmek şaşırtıcı olmaz.

Ön tarafta 24 MP çiftli selfie kamerası yer alacak. Cihazın gelişmiş yüz tanıma, ekran üstü parmak okuyucusu gibi özellikleri olması da bekleniyor. Resmi açıklanma tarihi ise 25 Ekim olarak belirlenmiş durumda.