Xiaomi Mi Mix 3'ün Etkileyici Tasarımı Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin tamamen çerçevesiz amiral gemisi Mi Mix 3 önümüzdeki aylarda tanıtılacak. Bugün ise cihazın Oppo Find X'e benzer tasarımı ortaya çıktı.

Xiaomi’nin kurucu ortağı ve Başkanı olan Bin Lin, Çin sosyal medyası Weibo’da Mi Mix 3’le ilgili ufak bir teaser görüntüsü yayınladı. Görüntüdeki cihazın ise Mi Mix 2’nin halefi olacağından eminiz. Xiaomi, bu cihazla beraber Mi Mix serisinin birçok insan tarafından eleştirilmesine neden olan ön kameranın yerleşiminden vazgeçerek, kamerayı olması gereken yere -cihazın üst kısmına- taşıyor.

Görüntüden anladığımız kadarıyla, cihazın 4 tarafı da neredeyse tamamen çerçevesiz olacak ve herhangi bir çentik bulunmayacak. Xiaomi, ön kamera içinse daha önce Oppo Find X’te gördüğümüz gibi kayan bir kamera sistemi kullanacak. Bu sistemde ise iki adet sensör görünüyor. Bunlar ikili ön kamera olabileceği gibi, Mi 8 Explorer Edition’daki gibi bir yüz tanıma sistemi de olabilir.

Daha önceki söylentilerde Mi Mix 3 için tamamen çerçevesiz bir tasarım anlayışından bahsediyordu; Bin Lin’in paylaşımıyla da bu durum kesinleşmiş oldu.

Mi Mix 3, yüksek ihtimalle Snapdragon 845 işlemciyle birlikte gelecek ve cihaz aynı zamanda Samsung yapımı 2K ekrana, kablosuz şarja ve ekrandan parmak izi okumaya sahip olacak. Öte yandan telefonun 4 versiyonla geleceği düşünülüyor: 6GB/64GB, 6GB/128GB, 8GB/128GB, 8GB/256GB. Fiyatı ise yaklaşık 4000 Çin Yuanı (yaklaşık 4000 Türk lirası) olacak.