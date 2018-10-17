Xiaomi Mi MIX 3'ün Depolama Ve Renk Seçenekleri Sızdırıldı

Birkaç saat önce Xiaomi, Mi MIX 3'ün dünyanın ilk 5G ticari akıllı telefonu olacağını doğruladı. Ayrıca bazı özellikler de şimdiden belli olmuş durumda.

Hintli bir yayıncı, Mi MIX 3'ün depolama ve renk seçenekleri hakkında yeni bilgiler paylaştı. Yeni telefon modelinin 10 GB RAM'e sahip olabileceği söylenilen bu habere göre, Mi MIX 3 yeni ve bir o kadar da çekici renk seçenekleriyle geliyor.

Bildiğiniz gibi geçen yıl eylül ayında piyasaya sürülen Xiaomi Mi MIX 2, beyaz ve siyah renk seçeneklerine sahipti. Ayrıca 2018'in başlarında duyurulan Mi MIX 2S modeli, yine aynı renk seçenekleriyle karşımıza çıkmıştı. Geçtiğimiz yıldan beri çoğu akıllı telefon üreticisi, kullanıcılara çeşitli renk seçenekleri sunmaya başladı. Xiaomi tarafına baktığımızda ise yakın zamanda açıklanan Xiaomi Mi 8 Pro ve Mi 8 Lite,modelleri, Çinli dünya devinin ilk renk seçeneklerine sahip akıllı telefon modelleri olarak karşımıza çıkıyor. Yine aynı hintli yayıncının haberine göre, Mi MIX 3 siyah, yeşil zümrüt ve safir mavisi gibi üç renkte gelecek.

İki farklı depolama seçeneğiyle karşımıza çıkması beklenen Xiaomi Mi MIX 3'ün, birinci versiyonunda 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı olacak. İkinci versiyonunda ise 8GB RAM ve 128 GB depolama alanı olması bekleniyor. Bildiğiniz gibi Mi MIX 2 ve Mi MIX 2S modelleri 64 GB depolama seçeneğine sahipti, fakat son çıkan haberler Mi MIX 3 modelinde 64 GB depolama alanı olmayacağını doğruluyor:

Telefonun 10 GB RAM'li modelinin üretilip üretilmeyeceği ise merak konusu. Xiaomi tarafından henüz resmi bir açıklama gelmese de bu modelin sınırlı sayıda üretileceği konuşuluyor.

Diğer teknik söylentilerden bahsedecek olursak, 6.4 inçlik S-AMOLED ekrana sahip olması beklenilen Xiaomi Mi MIX 3'ün aynı zamanda Snapdragon 845 işlemciyle ve parmak izi okuyucusuyla birlikte gelmesi bekleniyor.