Mi Mix 3'ün Kamera Yazılımı, Mi Mix 2S ve Mi 8'e Gelecek

Xiaomi Mi Mix 2S ve Mi 8 kullanıcıları, Mi Mix 3'e ait başarılı kamera yazılımını alacak.

Mi Mix 3, henüz dün piyasaya sürüldü. Cihazın en dikkat çeken ve konuşulan noktalarından bir tanesi kaydırılabilir ekranı oldu. Marka, cihazın ekran-çerçeve oranından kısmamak için kamerayı arka tarafa saklamıştı. Kameraya erişmenin yolu ise cihazın ekranını aşağıya kaydırmaktan geçiyordu. Evet, bu tasarım da güzel olmasına karşın kamera ile ilgili konuşulması gereken tek detay bu değil. Mi Mix 3'de bulunan çift kamera, aynı zamanda markanın şu ana kadar tasarladığı en yetenekli çift kamera kurulumuna sahip.

Bu iddialar, öyle kafadan oluşturulmuş şeyler değil. Önemli test kuruluşları da bu durumu inceledi ve onay verdi. Xiaomi'nin yeni cihazı Mi Mix 3, detay vermek gerekirse Mi Mix 2S ve Mi 8 cihazlarıyla aynı kamera modülüne sahip. Şirket aldığı kararda Mi Mix 3 modelinde daha iyi optimize edilmiş olan yazılımı, Mi Mix 2S ve Mi 8 modellerine de sunacağını açıkladı. Mi 8 ve Mi Mix 2S sahiplerinin sevinmesi için gayet haklı bir nedenleri oluşmuş oluyor.

Kurucu ortaklardan Lei Jun, şimdilik bir yazılım ekibinin bu konu üzerinde çalıştığını söyledi. Ne yazık ki bir süre beklemek gerekecek, ancak aynı yazılımları çalıştırdıkları için ve benzer donanımlara sahip oldukları için bu sürenin fazla uzun olmayacağını düşünüyoruz.