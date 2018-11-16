Mi Mix 3'ün Kızağı, 600 Bin Denemeden Sonra Bile Çalışıyor

YouTube'da yayınlanan bir videoya göre Xiaomi Mi Mix 3'ün kızaklı mekanizması, 600 bin açıp kapama işleminden sonra bile sapasağlam çalışmaya devam ediyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz ayın sonlarında gerçekleştirdiği lansman etkinliği ile birlikte şirketin en yeni amiral gemisi Mi Mix 3’ün örtüsünü üzerinden kaldırmıştı. Son derece güçlü bir akıllı telefon olan Mi Mix 3’ün en dikkat çekici özelliği ise telefonun çerçevesiz bir tasarıma sahip olmasını sağlayan kızaklı tasarımı oldu.

Xiaomi’nin açıklamasına göre Mi Mix 3’ın manyetik destekli kızağı, 300 bin kez açılıp kapandığında dahi sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bu açıklamadan yola çıkarak günde 100 kere kızağı açıp kapattığımızda mekanizmanın 8 yıl sonunda bile hala çalışması gerekiyor. Jed John’a göre ise Xiaomi, kızak mekanizması konusunda oldukça mütevazı davranıyor.

Özel bir mekanizma yardımı ile Mi Mix 3’ün kızağını test eden jed John, mekanizmanın 600 bin açıp kapamadan sonra bir sağlam bir şekilde çalıştığını ortaya çıkardı.Elbette ki aşınma nedeni ile kaydırma hissinde bir miktar yumuşama yaşanmış olabilir. Ancak görünüşe göre Xiaomi, kızak mekanizmasını geliştirirken kalite konusunda hiçbir masraftan kaçınmamış.