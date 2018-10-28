Xiaomi Mi Mix 3 Kablosuz Şarj Aleti ile Geliyor

Xiaomi, Mi Mix 3 ile bu hafta gerçekleştirilen en büyük lansmana ev sahipliği yapmıştı.

Xiaomi'nin lanse ettiği Mi Mix 3, şirketin şimdiye kadar çıkardığı en üst düzey telefon olarak tanımlanıyor. Oppo Find X benzeri çentiksiz, tamamen sınırsız bir ekrana ve kızaklı kamera sistemine sahip olan Mi Mix 3, hem tasarımı hem donanımı ile kullanıcıları cezbediyor. Xiaomi, bugün paylaştığı Mi Mix 3'ün bütün renklerini içeren kutu içeriği fotoğraflarlarıyla kullanıcıları cezbetmeye devam ediyor.

Safir Mavisi, Yeşim Yeşili ve Siyah olmak üzere 3 renk seçeneğiyle gelen Mi Mix 3'ün bütün renkleri ön kısımda siyah çerçeveye sahip. Fotoğraflarda da görüldüğü üzere Mi Mix 3 simsiyah bir kutu ile kullanıcılara sunuluyor. Daha önceki amiral gemisi cihazlarında da aynı kutu tasarımını kullanan Xiaomi'nin üst düzey bir cihazı piyasaya sürdüğü halihazırda anlaşılıyor. Kutu içeriğinde; siyah telefon kılıfı, USB Tip C bağlantı kablosu, şarj adaptörü ve beyaz renkte kablosuz şarj aleti bulunmakta. Daha önce rastlamadığımız bu hareket, kutudan kablosuz şarj aleti çıkması, kullanıcıları Xiaomi tarafına çekmeye yeter de artar.

Xiaomi CEO'sunun açıklamasına göre Xiaomi'nin Mi Mix 3'ü kablosuz şarj aleti ile kullanıcılara sunmasının amacı, teknolojiye uyum sağlamak. Bu açıklama kulağa çok mantıklı geliyor zirâ birçok son kullanıcının cihazı kablosuz şarjı desteklemekte ancak kullanıcılar kablosuz şarj aleti için ekstra para vermek istememekte.

Mi Mix 3, Xiaomi'nin bu yıl içerisinde duyurduğu ikinci Mi Mix cihazı olma özelliğini taşıyor. 6.39 inçlik FHD+ Süper AMOLED ekrana sahip olan Mi Mix 3; kızaklı kamerasında 24MP + 2MP'lik çift ön kameraya, arka tarafta 12MP + 12MP'lik son derece üst düzey bir kameraya sahip bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor.

Gücünü Snapdragon 845 işlemciden alan Mi Mix 3, 10GB RAM ve 256GB depolamaya sahip. Android 9 Pie işletim sistemi ile çalışan Mi Mix 3, MIUI 10 arayüzüne sahip. Aynı zamanda 3200 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihaz, Quick Charge 4+ teknolojisi ile de çok hızlı şarj imkanı sunuyor. 226 ülkenin frekansını destekleyen Mi Mix 3, evrensel bir cihaz olmayı hedefliyor.

Xiaomi'nin cihazlarının satışa çıktıktan çok kısa bir süre içerisinde tükendiğini duymaya aşinayız. Tahmin edebileceğiniz gibi Mi Mix 3'te de bu şekilde oldu. Satışa sunulmasının üzerinden 1 dakika geçmeden stokları tükenen Mi Mix 3 için Xiaomi, ikinci satışını 1 Kasım'da gerçekleştireceğini duyurdu.