  • Xiaomi Mi Mix 3 Kablosuz Şarj Aleti ile Geliyor

Xiaomi Mi Mix 3'ün Kutu İçeriğinde Dikkat Çeken Kablosuz Şarj Detayı

4 dk okuma süresi
44
1
1
1
1
Xiaomi, Mi Mix 3 ile bu hafta gerçekleştirilen en büyük lansmana ev sahipliği yapmıştı.

Xiaomi'nin lanse ettiği Mi Mix 3, şirketin şimdiye kadar çıkardığı en üst düzey telefon olarak tanımlanıyor. Oppo Find X benzeri çentiksiz, tamamen sınırsız bir ekrana ve kızaklı kamera sistemine sahip olan Mi Mix 3, hem tasarımı hem donanımı ile kullanıcıları cezbediyor. Xiaomi, bugün paylaştığı Mi Mix 3'ün bütün renklerini içeren kutu içeriği fotoğraflarlarıyla kullanıcıları cezbetmeye devam ediyor.
İLGİLİ HABER

Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi Mix 3’ün Ekran Gövde Oranı ve RAM’i ile Yarışabilir

Safir Mavisi, Yeşim Yeşili ve Siyah olmak üzere 3 renk seçeneğiyle gelen Mi Mix 3'ün bütün renkleri ön kısımda siyah çerçeveye sahip. Fotoğraflarda da görüldüğü üzere Mi Mix 3 simsiyah bir kutu ile kullanıcılara sunuluyor. Daha önceki amiral gemisi cihazlarında da aynı kutu tasarımını kullanan Xiaomi'nin üst düzey bir cihazı piyasaya sürdüğü halihazırda anlaşılıyor. Kutu içeriğinde; siyah telefon kılıfı, USB Tip C bağlantı kablosu, şarj adaptörü ve beyaz renkte kablosuz şarj aleti bulunmakta. Daha önce rastlamadığımız bu hareket, kutudan kablosuz şarj aleti çıkması, kullanıcıları Xiaomi tarafına çekmeye yeter de artar.
İLGİLİ HABER

Tasarımıyla Samsung ve Apple'a Nispet Yapan Xiaomi Mi Mix 3 Tanıtıldı

Xiaomi CEO'sunun açıklamasına göre Xiaomi'nin Mi Mix 3'ü kablosuz şarj aleti ile kullanıcılara sunmasının amacı, teknolojiye uyum sağlamak. Bu açıklama kulağa çok mantıklı geliyor zirâ birçok son kullanıcının cihazı kablosuz şarjı desteklemekte ancak kullanıcılar kablosuz şarj aleti için ekstra para vermek istememekte.

Mi Mix 3, Xiaomi'nin bu yıl içerisinde duyurduğu ikinci Mi Mix cihazı olma özelliğini taşıyor. 6.39 inçlik FHD+ Süper AMOLED ekrana sahip olan Mi Mix 3; kızaklı kamerasında 24MP + 2MP'lik çift ön kameraya, arka tarafta 12MP + 12MP'lik son derece üst düzey bir kameraya sahip bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor.
İLGİLİ HABER

Xiaomi Mi Mix 3'ün Telefonunuzun Havasını Değiştirecek Duvar Kağıtları

Gücünü Snapdragon 845 işlemciden alan Mi Mix 3, 10GB RAM ve 256GB depolamaya sahip. Android 9 Pie işletim sistemi ile çalışan Mi Mix 3, MIUI 10 arayüzüne sahip. Aynı zamanda 3200 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihaz, Quick Charge 4+ teknolojisi ile de çok hızlı şarj imkanı sunuyor. 226 ülkenin frekansını destekleyen Mi Mix 3, evrensel bir cihaz olmayı hedefliyor.

Xiaomi'nin cihazlarının satışa çıktıktan çok kısa bir süre içerisinde tükendiğini duymaya aşinayız. Tahmin edebileceğiniz gibi Mi Mix 3'te de bu şekilde oldu. Satışa sunulmasının üzerinden 1 dakika geçmeden stokları tükenen Mi Mix 3 için Xiaomi, ikinci satışını 1 Kasım'da gerçekleştireceğini duyurdu.
İLGİLİ HABER

Xiaomi Mi Mix 3'ten Kalitesiyle Ağzınızı Açık Bırakacak Gece Fotoğrafı

Kaynak : https://www.gizmochina.com/2018/10/28/unboxing-photos-of-the-xiaomi-mi-mix-3-show-it-comes-with-a-wireless-charger/
Etiketler: Xiaomi Mi Mix 3, wireless şarj aleti, kutu açılımı
44
1
1
1
1
Emoji İle Tepki Ver
44
1
1
1
1