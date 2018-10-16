Xiaomi Mi Mix 3'ün Resmi Lansman Tarihi Belli Oldu

Son dönemde çok büyük atılım gerçekleştiren Xiaomi'nin Mi Mix 3 modeli uzun süredir beklenmekteydi. Dünyanın geri kalanını şimdilik bilmiyoruz ama Çinliler, tanıtımın ardından cihaza en erken ulaşan kullanıcılar olacaklar.

Xiaomi'den yapılan açıklamaya göre Çinli dev, yeni ürünü Mi Mix 3'ü 25 Ekim'de Pekin'de yapacağı bir etkinlikle tanıtacak. Daha önce 15 Ekim'de yapılacağı söylenen lansmanın tarihi belli oldu. Xiaomi duyurusunu Weibo'da yayınladığı posterle yaptı. 25 Ekim geldiğinde söylentilerin ne kadarının doğru olduğunu göreceğiz.

Xiaomi'nin yeni modelinde fütüristik tasarımların kullanıldığı gözüküyor. Xiaomi'nin üst düzey yöneticilerinden olan Donovon Sung'un dün yaptığı paylaşımlarda ilk görselleri görmüştük.

Snapdragon 845 kullanması beklenen telefonun farklı RAM ve hafıza seçeneklerine sahip olması bekleniyor. Yanlara doğru kıvrılan tasarımdan tam olarak faydalanmak için AMOLED ekran kullanılmış, 6.4 inçlik ekran ile telefonun neredeyse kendi boyunda bir ekran alanı kullanıcılara sunulmuş.

Cihazın arka kısmında bulunan kameralardan birisinin 16 megapiksellik ana kamera, diğerinin 13 megapiksellik telefoto kamera olması bekleniyor. Ön tarafta bulunan 20 megapiksellik kamera ise yüz tanıma ve bazı farklı yapay zeka fonksiyonlarına sahip olacak. Android 7.1 Nougat ile gelecek olan cihazlarda 18 W'lık hızlı şarj desteği de yer alacak.

6 GB RAM ve 64 GB hafızaya sahip Mi Mix'in 490 dolar olması beklenirken, bu rakam 8 GB RAM ve 256 GB hafızası olan modellerde 760 dolara çıkacak.