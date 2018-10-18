Mi Mix 3'ün Yüz Tanıma Kilidi Ne Kadar Hızlı Çalışıyor?

Yeni ortaya çıkan 4 saniyelik bir video, Xiaomi Mi Mix 3'ün ne kadar hızlı çalışan bir yüz tanıma kilidine sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, 25 Ekim’de gerçekleştireceği lansman etkinliği ile birlikte şirketin en yeni amiral gemisi olan Mi Mix 3’ü tüketicilerin beğenisine sunacak. 10GB kapasiteli RAM’i ve 5G desteği ile adından fazlasıyla söz ettirecek bir cihaz olması beklenen Mi Mix 3’ün bir diğer dikkat çekici özelliği ise ultra hızlı yüz tanıma kilidi olacak.

YouTube’da paylaşılan yeni bir video, Xiaomi Mi Mix 3’ün ne kadar hızlı bir yüz tanıma kilidine sahip olduğunu ortaya çıkardı. Yalnızca 4 saniye uzunluğunda olan videoda kullanıcı, kamerayı açmak için Mi Mix 3’ün kızağını kaydırıyor ve cihaz kullanıcının yüzünü hemen tanıyarak Windows 10’un kilidini açıyor.

Windows 10 ne alaka diye soracak olursanız; dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi olan Windows 10’un Dinamik Kilit özelliği sayesinde akıllı telefonunuzu bilgisayarınıza bluetooth aracılığı ile bağlayabilir, yüz tanıma, iris tanıma ya da parmak izi tarayıcı kilitlerini kullanarak Windows 10’un kilidini açabilirsiniz.

Xiaomi, Mi Mix ve Mi Mix 2 ile günümüz akıllı telefonlarında sıklıkla gördüğümüz çerçevesiz ekranlı tasarım konseptini başlatan şirketlerden biri olmuştu. Ancak serinin son telefonu olan Mi Mix 2S, beklentilerin çok altında kalmıştı. Pek çok kişi Mi Mix 3 ile Xiaomi’nin dikkatleri yeniden üzerine çekmesini bekliyor.