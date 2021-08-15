Xiaomi Mi Mix 4 500 Binden Fazla Ön Sipariş Aldı

Xiaomi'nin geçtiğimiz günlerde tanıttğı yeni amiral gemisi Mi Mix 4, piyasaya hızlı bir giriş yaptı. Çin pazarında ön siparişe açılmış olan telefon, kısa sürede 500 binden fazla ön sipariş alarak yeni bir rekor kırdı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir etkinlik ile uzun zamandır merakla beklenen yeni amiral gemisi Mi Mix 4'ü tanıttı. 16 Ağustos'ta resmi olarak satışa sunulacak olan telefon, şu an için Çin'de ön siparişe açılmış durumda.

Önümüzdeki günlerde hakkında konuşturmaya devam edecek gibi görünen Mi Mix 4, henüz tanıtılmadan önce aldığı yüksek ön sipariş rakamları ile zaten rekor seviyede ilgi görmüştü. Gelen son bilgiler ise telefonun ön siparişlerinin 520 bini aştığını gösteriyor.

Ön siparişe açılır açılmaz tükendi:

Xiaomi'nin telefonu tanıtmasından ve ön siparişe açmasından birkaç dakika sonra tükenen telefona ilgi yağmaya devam ediyor. Oluşan yoğun ilginin çip krizi ile birleşince ilerleyen süreçte bir stok sorununa dönüşebileceği düşünülüyor.

Ayrıca telefona dair tüm bu yoğun ilgiye rağmen ilk ciddi eleştiriler de gelmeye başladı. Ekran altı kamerası ile dikkat çeken telefonun bu özelliği, kamera performansını oldukça kötü etkilemiş görünüyor. Geçtiğimiz günlerde sizinle paylaştığımız bir haberde, ön kameranın performansının epey düşük bulunduğu bilgisine yer vermiştik. Ardından Xiaomi'nin üst düzey yetkilisi William Lu bu konuya da değinen ilginç bir açıklama yaptı ve önceliği kaliteli selfieler olanların ekranda kamera deliği bulunan telefonlar tercih etmeleri gerektiğini ifade etti. Bu da Mi Mix 4'ün ön kamerasına gelen eleştirilerin haklı olduğunun önemli bir kanıtı.

Yine de tam ekran performansı, güçlü bir işlemci ve uzun ömürlü bir batarya isteyenler için Mi Mix 4 son dönemde karşımıza çıkan başarılı telefonlardan biri. Telefonun tüm özelliklerine ve fiyatına göz atmak isterseniz buraya tıklayarak ilgili haberimize göz atabilirsiniz.