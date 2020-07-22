Xiaomi Mi Mix Alpha Pro İçin Oluşturulan Konsept Tasarım

LetsGoDigital, Xiaomi'nin Mi Mix Alpha modelinin gelişmiş bir versiyonu için bir konsept tasarım oluşturdu. Mi Mix Alpha Pro olarak isimlendirilen bu hayali akıllı telefon konsepti, bugüne kadar gördüğümüz akıllı telefon tasarımlarını unutturacak türden.

Akıllı telefon tutkunlarının uzunca bir süredir yakından takip ettikleri teknoloji üreticilerinden bir tanesi hiç şüphesiz Xiaomi. Piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarla tüketicilerin beğenisini kazanmayı başaran şirket, ayrıca zaman zaman etkileyici tasarımlara sahip ürünler de tanıtıyor. Bu ürünlerden bir tanesi de yüzde 180 ekran gövde oranına sahip olan Mi Mix Alpha'ydı.

Xiaomi, Mi Mix Alpha'yı düzenlediği bir etkinlikte tanıttı ancak bu akıllı telefonu piyasaya sürmedi. Şirket, Mi Mix Alpha'nın henüz geliştirilme aşamasında olduğunu ifade etmişti. Şimdiyse beklenmedik bir gelişme yaşandı ve LetsGoDigital, Mi Mix Alpha'nın yeni bir versiyonu olarak lanse ettiği "Mi Mix Alpha Pro" için bir konsept tasarım oluşturdu. Xiaomi'nin daha önce aldığı bir patente dayanan tasarım, tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Karşınıxda, Mi Mix Alpha Pro konsept tasarımı

Xiaomi Mi Mix Alpha, neredeyse tamamen ekranla kaplanmıştı. Bu durumu görmezden gelmeyen LetsGoDigital, Xiaomi'nin daha önce aldığı bir akıllı telefon patentinin Mi Mix Alpha'nın yeni versiyonuna ait olabileceğini düşünmüş. Çünkü bu konsept tasarım da tıpkı Mi Mix Alpha gibi neredeyse tamamen ekranla kaplı. Tasarımcılar, Xiaomi'nin daha büyük bir kamera kurulumu kullanacağını ve telefonun geriye kalan kısmının ekranla kaplı olacağını düşünüyorlar.

Konsept tasarımın görsellerine baktığımızda, telefonun ön yüzünün tamamen ekranla kaplı olduğunu görüyoruz. Konsept tasarımda herhangi bir ön kamera göremiyoruz. Aslında bu çok da büyük bir problem değil çünkü telefonun arka kısmına eklenen ve yüzde 60 gibi geniş bir alana yayılan ekran, telefondaki tek kamera modülünün altına yerleştirilmiş. Kullanıcılar bu sayede, telefonun arkasında bulunan kamerayı ön kamera gibi de kullanabiliyorlar.

Tasarımcılara göre Xiaomi, Mi Mix Alpha Pro'da bugüne kadar pek de görmediğimiz bir kamera modülü tercih ediyor. Normal koşullarda telefonun yüzeyi ile aynı seviyede olan kamera, kullanıma geçtiği zaman yakınlaştırma ve diğer özellikler için telefonun dışına doğru uzuyor. Tasarımcılar bu kamera modülünün, Xiaomi'nin patentlediği 108 MP "AI Super Zoom" teknolojisi olduğunu ifade ediyorlar.

Xiaomi Kurucusu Lei Jun, geçtiğimiz dönemlerde Weibo üzerinden yaptığı bir açıklama ile Mi Mix 4'ün yaklaşmakta olduğunu ilan etti. LetsGoDigital ekibi, bu tasarımı her ne kadar Mi Mix Alpha Pro olarak isimlendirse de bu akıllı konseptin Mi Mix 4 olarak karşımıza çıkma ihtimali bulunuyor. Ancak bu akıllı telefon konseptinin bir gün gerçekten de gün yüzüne çıkıp çıkmayacağını bilmek, şu an için pek de mümkün değil.

Xiaomi Mi Mix Alpha Pro için oluşturulmuş konsept tasarım