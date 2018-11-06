Xiaomi, İki Yeni Mi Bilgisayarını Duyurdu: İşte Özellikleri

Xiaomi, bugün Çin'de gerçekleştirdiği etkinlikle iki yeni dizüstü bilgisayarını basına tanıttı.

Sadece akıllı telefonlarda değil, dizüstü bilgisayar piyasasında da kendine yer edinmek isteyen Xiaomi, 13 inç ve 15.6 inçlik 2 yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu. Daha önce 8. jenerasyon Intel Core i5 ve i7 işlemcili dizüstü bilgisayarlarını piyasaya çıkaran Xiaomi, böylece ilk Core i3 modellerini de beğeniye sundu.

Xiaomi Mi Notebook 13″ ve 15.6″ Özellikleri

Her iki modelde de Full HD (1080p) çözünürlüklü ve kalın diyebileceğimiz bir çerçeve tercih edilmiş. 4GB/8GB varyantlarla satılacak olan cihazlarda 128GB SSD bulunacak. Bununla birlikte iki modelde de ekstra soğutmalı çift fan sistemi bulunuyor. 13 inçlik model 1.3 kilogram ağırlığında ve 14.8 mm kalınlığında. Her iki modelin de 9.5 saati bulan şarj süresine sahip olması, Dolby Surround hoparlörler ve parmak izi tarayıcıyla geleceği belirtildi.

Xiaomi Mi Notebook 13″ ve 15.6″ Fiyatı

Gelelim fiyata... 13 inçlik model için başlangıç fiyatı RMB 3,799 (2.946 TL) olarak belirlenmiş durumda. 15.6 inçlik modelin fiyatı ise RMB 3,099 (2.403 TL) olarak listelendi. Bu fiyatlara KDV'nin dahil olmadığını belirtelim. Xiaomi'nin resmi sitesinde Çin pazarı için ön siparişe açılan bilgisayarların, diğer pazarlara gelip gelmeyeceği şu an için belirsiz.