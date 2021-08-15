Geçtiğimiz günlerde sizlere Xiaomi'nin yeni tableti Mi Pad 5'in teknik özelliklerini ve fiyatlarını aktarmıştık. Tablet alanında da diğer alanlarda olduğu gibi emin adımlarla ilerleyen şirket, şimdi de Mi Pad 5'in çıkış tarihiyle karşımızda. Bilgilere göre cihaz, önümüzdeki ay raflarda yerini alacak.

Birçok farklı alanda işlevsel ürünler piyasaya süren Xiaomi elini kolunu çektiği tablet sektörüne aniden geri dönmeye karar vermişti. Bu bağlamda Mi Pad 5 serisini duyuran Çin merkezli şirket, başta pandemi sebebiyle çoğunlukla evde kalmak zorunda olan kullanıcılarını sevindirmişti.

Bunun yanında şirketin profesyonel kullanıcılarına da rahatça hitap edebileceğini söyleyebileceğimiz tablet, oldukça gelişmiş özelliklerle duyurulmuştu. Standart model olan Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro isimleriyle karşımıza çıkan tabletler konusunda geriye sadece raflarda yerlerini alacakları tarihin açıklanması kalmıştı. Paylaşılan bilgilere göre cihazlar, önümüzdeki ay Avrupa'da satışa sunulacak.

Önümüzdeki ay Avrupa’da satışa sunulmaları bekleniyor:

Kaynakların sunduğu bilgilere göre Mi Pad 5 serisi, Avrupa pazarına önümüzdeki ay girecek. Tam olarak net bir tarih paylaşılmamış olsa da ilerleyen haftalarda bunun kesinleşmesi bekleniyor. Buna ek olarak Xiaomi’nin de bu süreçte dikkatleri tabletlere çekmek için cihazlara dair paylaşımlar yapacağı öne sürülüyor.

Profesyonellerin bile işini görebileceğini söylediğimiz Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro’da, 2560x1600 çözünürlüğünde 120 Hz tazeleme hızı sunan ekranlar bulunuyor. Pro modeli ana modelden ayıran özelliklerse, 8 GB RAM seçeneği, 50 MP sensörü ve Snapdragon 870 yonga seti olarak karşımıza çıkıyor. Bu gibi ileri seviye özelliklere sahip olan cihazların, tablet pazarında iddialı olacakları kesin.

Xiaomi Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro’nun özelliklerini ve fiyatını detaylı aktardığımız yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. Cihazlar hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.