Xiaomi Mi Play, Farklı Renk Seçenekleri ile Görüntülendi

Yarın piyasaya sürülecek olan Xiaomi Mi Play'in rengarenk görüntüleri paylaşıldı.

Xiaomi'nin yeni telefon Mi Play, yarın (24.12.2018) Çin üzerinde resmi olarak piyasaya sürülüyor. Çentikli ekrana sahip olup ilk suya dayanıklı akıllı telefon olma ünvanına sahip olan Xiaomi Mi Play, resmi olarak birkaç görsel ile görüntülendi.

Xiaomi Başkanı Lin Bin tarafından sosyal medyada resmi bir şekilde paylaşılan görüntüler ile Xiaomi Mi Play modelinin farklı renklerini görme imkanına erişiyoruz. Daha öncesinde edindiğimiz bilgilere göre Xiaomi Mi Play, siyah, gök mavisi ve koyu altın renklerinde gelecekti. Paylaşılan fotoğraflar ile siyah hariç diğer renkleri görebilirken, oldukça ilgi çekici gözüktüklerini de söyleyebiliriz.

Xiaomi Mi Play'in paylaşılan fotoğraflarında, kasanın arka yüzünün ışığı yansıttığını ve açıya göre farklı yansımalar oluşturduğunu görebiliyoruz. Ayrıca resmi paylaşılan ilk fotoğraflar ile birlikte telefonun arka tarafında iki kamera bulunurken, kameraların hemen altında flaş ışığı, orta-üst yüzeyinde ise parmak okuyucu olduğunu anlayabiliyoruz. Bunun yanında alt tarafta herhangi bir 3.5mm kulaklık girişinin gözükmemesi, telefonun üst kısmında bulunabileceği konusunda düşündürüyor.

Mi Play hakkında bildiğimiz diğer detaylar ise şu şekilde:

Telefon, 5.84 inç boyutunda Full HD+ ekrana sahip olacak. İşlemci hızı 2.3GHz olacak ve telefon 2.900mAh pil kapasitesi ile bizlerle olacak. Ayrıca arka tarafta 12MP kalitesinde iki kameraya sahipken ön yüzünde 8MP özçekim özel bir kameraya sahip olacak. Son olarak üç alternatif olarak piyasaya sürülecek olan cihaz, 4GB RAM + 64 GB depolama alanı ya da 6GB RAM + 64 GB depolama alanı ya da 6GB RAM + 128 GB depolama alanı seçeneklerine sahip olacak. Tüm detayları yarın itibari ile daha net şekilde göreceğiz.