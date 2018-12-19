Su Damlası Çentikli Xiaomi Mi Play'in Özellikleri Belli Oldu

Su damlası çentikli tasarımı sayesinde göze hoş gelen bir tasarıma sahip olan yeni Xiaomi Mi Play'in teknik özellikleri TENAA'da ortaya çıktı.

Dün sabah saatlerinde Çin’in sosyal medya platformu olan Weibo üzerinden bir etkinlik afişi paylaşan Xiaomi, Mi Play adlı modelini 24 Aralık’ta düzenleyeceği lansman etkinliği ile tanıtacağını duyurmuştu. Şirketin bu açıklamasının hemen ardından ortaya çıkan bir TENAA sızıntısı, yeni Xiaomi Mi Play’in özelliklerini ortaya çıkardı.

Sızıntıya göre yeni Xiaomi Mi Play, Qualcomm Snapdragon bir işlemciden güç alacak. Ancak model şu an için bilinmiyor. Cihazın RAM seçenekleri 3GB’tan, depolama alanı seçenekleri ise 32GB’tan başlayacak. Dolayısı ile Xiaomi Mi Play’ın orta seviye bir akıllı telefon olacağını söylemek çok da yanlış olmayacaktır.

Xiaomi Mi Play Özellikler (Sızıntı)

5.84 inç (2280 × 1080 piksel) Full HD+ ekran

Sekiz çekirdekli 2.3 GHz işlemci

3GB, 4GB, 6GB RAM / 32GB, 64GB, 128GB depolama

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

12 megapiksel ana kamera + ikinci bir kamera (bilinmiyor)

8 megapiksel ön kamera

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11, Bluetooth, GPS + GLONASS

3000mAh batarya

Yeni Xiaomi Mi Play; mavi, kırmızı, siyah, beyaz, gül altın ve daha birkaç renk seçeneği ile tüketiciler ile buluşacak. Cihaz, 24 Aralık Pazartesi günü yapılacak lansman etkinliği ile resmiyete kavuşacak ve daha fazla ayrıntıya sahip olacağız.