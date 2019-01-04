20.000mAh Xiaomi Mi Powerbank 3 Pro - Fiyatı ve Özellikleri

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, prizlerle arası pek iyi olmayanlar için 20.000mAh'lik hızlı şarj destekli powerbank Mi Powerbank 3 Pro'yu tanıttı.

Powerbank söz konusu olduğunda Xiaomi’nin başarılı ürünler piyasaya sürdüğünü söylemek mümkün. Tüketicilerin ‘güçlü’ powerbank ihtiyacını gidermeyi hedefleyen Çinli şirket, Mi Powerbank 3 Pro’yu resmi olarak tanıttı.

20.000mAh’lik devasa bir kapasiteye sahip olan Mi Powerbank 3 Pro; iki adet USB Type-A, bir adet de USB Type-C girişine sahip. Adından da anlaşılacağı gibi gelişmiş özelliklere sahip olan cihaz, iki ürünü aynı anda şarj edebiliyor.

USB Type-A çıkışlarında 5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A güç çıkışına sahip olan Mi Powerbank 3 Pro, USB Type-C çıkışında ise 45W (15V/3A) güç çıkışı sağlıyor. Bu da cihaz ile telefonların yanı sıra dizüstü bilgisayarınızı da şarj edebileceğiniz anlamına geliyor.

Xiaomi’nin açıklamasına göre Mi Powerbank 3 Pro, standart 10W’lık bir şarj cihazı ile 11 saatte şarj oluyor. Ancak 45W’lık bir hızlı şarj cihazı ile tam şarj süresi 4.5 saate kadar düşebiliyor. Telefonunuzu 4-5 kere şarj edecek bir ürün için iyi bir dolum süresi.

Mi Powerbank 3 Pro, mat görünümlü plastik materyalden yapılmış bir gövdeye sahip. Akıllı saat gibi ürünler için düşük güç çıkışı desteğine sahip olan powerbank’te 9 katmanlı devre çipi koruma bulunuyor.

Xiaomi, Mi Powerbank 3 Pro’nun 11 Ocak’tan itibaren tüketicilerle buluşacağını belirtti. Ürünün fiyatı ise 29 dolar (~160 TL) olacak. Ancak vergilerin eklenmesi ile birlikte ürünün Türkiye fiyatının bir miktar daha artması mümkün.