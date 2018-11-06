Xiaomi, 2GB RAM'li 65 inç 4K HDR Ekranlı Mi TV 4'ü Tanıttı

Tanıttığı ürünler ile teknoloji dünyasında adından her geçen gün daha fazla söz ettiren Xiaomi, yeni 4K HDR akıllı TV'sini tanıttı. Cihaz, gelişmiş ses ve görüntü özellikleri ile dikkat çekiyor.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, şirketin en yeni akıllı televizyonu olan Xiaomi Mi TV 4’ü resmi olarak tanıttı. 65 inç 4K HDR LED ekrana sahip olan Xiaomi Mi TV 4, Android tabanlı PatchWall UI arayüzü ile çalışıyor. 7.5mm’lik inceliği ile zarif bir görünüm sunan cihaz, Dolby+DTS ses entegrasyonu ve 4K HDR video desteği ile tüketicilerin her türlü beklentisini karşılıyor. Mi TV 4’ün şık gövdesinin içinde ise 2GB RAM, 16GB dahili depolama alanı bulunuyor.

65 inç 4K HDR LED Xiaomi Mi TV 4 modelinin diğer Mi TV 4 modellerinden en büyük farkı, 4K HDR video oynatma desteği sunuyor olması. Ayrıca cihazda yapay zeka destekli bir sesli komut sistemi de bulunuyor. Cihazın kalbinde dört çekirdekli bir Cortex-A53 işlemci bulunuyor. Mi TV 4, gelişmiş ses ve görüntü sistemine ek olarak sunduğu yapay zeka desteği ile yeni nesil TV deneyimini sonuna kadar yaşatıyor. Xiaomi cihazın fiyatını 4650 TL olarak açıkladı ancak elbette ki bu fiyata vergiler dahil değil.