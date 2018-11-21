75 inçlik Bir Canavar: Xiaomi MI TV 4S Duyuruldu

Bu yılın ikinci çeyreğinde 4 farklı ekran modelle karşımıza çıkan Mi TV 4S serisinin 75 inçlik modeli duyuruldu.

Akıllı TV piyasasında kendine oldukça sağlam bir yer edinen Xiaomi, S serisinin yeni üyesi 75" Xiaomi MI TV 4S'i duyurdu. 4K görüntü kalitesini 78 inçle (190 ekran) buluşturan Xiaomi, ürünü mudaillerine göre yine uygun fiyatla piyasaya sunacak.

Neredeyse yok denebilecek ince bir çerçeveyle gelecek olan televizyon, 'curved' yani kavisli ekran barındırıyor. Ancak yine benzerlerine oranla çok daha hafif bir eğim tercih edilmiş. Siyah-gri metalik kaplamasıyla oldukça hoş duran TV'nin klasik olarak diğer Xiaomi ürünleriyle de eko sistem oluşturmasına imkan tanınmış.

Ürünün fiyatı 7999 yuan (6.171 TL) olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyatın muadillerine göre çok daha uygun olduğunu da eklemeliyiz. Çin'de geçtiğimiz ay 75 inçlik televizyonların fiyat ortalamasının 14.239 yuan (10.100 TL) olduğunu düşünürsek Xiaomi fiyat/performans oranıyla Çin'de tercih edilen marka olmaya devam edecektir.

Giriş modelinde 2 GB RAM, 8GB depolama alanı ve 64-bitlik 4 çekirdekli işlemciyle gelen Xiaomi MI TV 4S, DTS-HD ve Dolby ses standartlarını da destekliyor. Ürünün Çin dışındaki pazarlara açılıp açılmayacağı henüz belirsiz.