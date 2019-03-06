Bu yıl içinde MIUI 11'i yayınlanacağı kesinleşen Xiaomi, resmi forumundan güncelleme notlarıyla ilgili önemli detaylar paylaştı.

Xiaomi bünyesindeki MIUI geliştiricileri, resmi forum sitelerinde MIUI 10 ve MIUI 11 hakkında bazı detayları açığa çıkardılar. Duyurulan bu detayların büyük bir çoğunluğu yeniliklerle ilgili oldu.

Xiaomi, geçtiğimiz aylarda MIUI 11 çalışmalarının başladığını duyurmuştu. İçinde bulunduğumuz 2019 yılı içerisinde yayınlanması beklenen MIUI 11 hakkında henüz pek bir şey bilmiyor olsa da geliştiricilerin resmi forumlar üzerinden tüketicilerle iletişime geçmesi sayesinde birçok detaya erişebiliyoruz.

MIUI 11 kadar MIUI 10'a da yeni özelliklerin geleceği biliniyor. Geleceği kesin olan en önemli özelliklerden biri kilit ekranıyla ilgili. iPhone'larda uzun süredir var olan ancak hiç bir Android cihazda bulunmayan ekran kilit açıldıktan sonra kilit ekranını görme özelliği, çok yakında Xiaomi cihazlarında da yer alacak. Böylece bildirimlerinizi liste halinde görüntülemek için tekrar kilitlemek zorunda kalmayacaksınız.

Buna ek olarak, Dolby'nin desteğiyle MIUI 10'a yeni ses efektleri eklenecek. Her yeni güncelleme ve yeni yazılımda olduğu gibi MIUI 10 ve 11'e de pil tüketimi konusunda iyileştirmeler yapılacak. Geleceği kesin olan bu detayların yanı sıra gelmesi muhtemel ve tahminler dahilinde bahsi geçen özellikler de mevcut. MIUI, yeni güncellemelerle birlikte uygulama APK dosyalarını kurulumdan sonra silmeyi mümkün kılacak. Birçok kullanıcı kurduğu uygulamaların APK dosyalarını cihazında barındırmak istemeyebilir. O yüzden bu yenilik oldukça önemli.

Bahsi geçen bu güncellemelerin 'Çocuk Modu' ve 'Karanlık Tema'yı da beraberinde getireceği biliniyor. Fotoğraflar için ise silindikten sonra geri getirmenin mümkün olacağı bir çöp kutusu getirilmesi bekleniyor. iPhone'larda uzun süredir kullanılan bu özelliği Xiaomi'de ne zaman göreceğimiz net olarak belli değil.