Xiaomi, Çok Yakında MIUI 12'yi Geliştirmeye Başlayacak

Xiaomi, MIUI 11'in dahili beta sürecini tamamlamaya yakın olduğunu açıkladı. Şirket, MIUI 11 çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte MIUI 12'nin geliştirilme sürecini resmen başlatacak.

Xiaomi, Android 11 tabanlı MIUI 12 için hazırlıklara başlıyor. Çinli teknoloji devi, MIUI 11'in dahili beta geliştirmelerini bu hafta tamamlayacağını duyurdu. Yani şirket, yakında MIUI 12'yi geliştirmeye başlayacak. MIUI 12, MIUI'ın resmi web sitesinde de göründü.

Kullanıcılar, MIUI sitesinde beta katılım listesi için arama yaptıklarında, "Bulunamadı, MIUI 12'ye katılmak iyi bir seçim olacak" ifadesiyle karşılaştıklarını bildiriyor. Bu, Xiaomi'nin yeni sisteminin yakında Geliştirici Önizlemesi ile testlere ve aktif olarak geliştirilmeye başlanacağına işaret.

Android 11 tabanlı MIUI 12'de; tüm sistem uygulamalarında karanlık mod, yeni grafik kullanıcı arayüzü (GUI), çoklu klon uygulama desteği ve 16:9 ekranlar için daha iyi uyumluluk gibi özelliklerin olabileceği konuşuluyor. Güncellemeyi en az 40 modelin alacağına dair iddialar da var.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yol haritasına göre MIUI 12, mayıs ayına kadar Geliştirici Önizlemesi olarak sunulacak. Ardından eylül ayında ilk kapalı beta, kasım ayında ise açık beta sürümü bazı cihazlar için yayınlanacak. MIUI 12'nin kararlı sürümünün aralık ayında kullanıcılara sunulması bekleniyor.