Xiaomi, MIUI 11’in Çalışmalarının Başladığını Duyurdu

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni kullanıcı arayüzü MIUI 11'in çalışmalarına başladığını duyurdu.

Xiaomi, fiyatıyla bütçe dostu, performansıyla amiral gemilerini aratmayan telefonlarıyla bilindik bir marka ve telefon endüstrisinde de yeni değil. Cihazın Android One programına dâhil olmayan telefonlarının neredeyse hepsi, firmanın fazlasıyla tartışılan MIUI kullanıcı arayüzüyle birlikte geliyor. Yazılımın MIUI 10 isimli son sürümü geçtiğimiz sene Haziran ayında gelmişti ve kullanıcılar karışık yorumlarda bulunmuştu.

Yazılımın yeni tasarımında çerçevesiz telefonlar için daha iyi bir deneyim sunulmaya çalışılmış ve tasarımın yanı sıra optimizasyonlara da yer verilmiş. Xiaomi’ye göre 300 milyonu aşkın kullanıcı, 40 farklı modelde arayüzün ilk çıkışından bu yana MIUI 10 kullanıyor.

Android’in en basit hali gibi MIUI’da her sene büyük bir güncelleme alıyor. Bu da MIUI 11’i 2019’da göreceğimiz anlamına geliyor. Xiaomi, ROM’un geliştirilmeye başladığını duyurdu. Ürün planlama departmanının başı Liu Ming’in açıklamalarına göre MIUI 11 geliştirme aşamasına geçti. Yeni ve ender bir işletim sistemi olacağı söylenen yeni arayüz, kullanıcılara tüm cihazlarda en iyi deneyimi sunmak için büyük bir uğraştan geçiyor.

Şu an için açıklamaların hepsi bunlarla sınırlı olsa da MIUI 11 gelişmeye devam ettikçe yeni haberlerle karşınızda olacağız.