Xiaomi, Yeni MIUI 12 Arayüzünün Geleceği Tarihi Açıkladı

Xiaomi, akıllı telefonları için sunacağı yeni MIUI 12 arayüzünün bu yılın sonunda yayınlanmaya başlayacağını resmi olarak açıkladı. Çinli teknoloji devi, duyurunun yanı sıra mobil işletim sistemi arayüzünün logosunu da paylaştı.

Xiaomi geçtiğimiz yıl MIUI 11 kullanıcı arayüzünü kullanıcılarına sundu ve şimdi de yeni nesil MIUI 12 arayüzünün bu yılın sonlarına doğru geleceğini resmi olarak doğruladı. Şirket, kullanıcı arayüzünün yeni sürümünü yine yıl başında tanıtarak benzer bir yol haritası izleyeceğini ortaya koydu.

Xiaomi, yeni MIUI 12'yi onaylasa da henüz özellikleriyle ilgili hiçbir şey açıklamadı fakat yeni doğrulanan arayüzün neler getirebileceğini söylemek için henüz çok erken. Şirket duyurunun yanı sıra MIUI 12'nin beyaz ve mavi renklerde geçişlere sahip yeni logosunu da tanıttı.

MIUI, ilk kez 2010 yılında piyasaya sürüldü ve Android işletim sistemi sürümlerini akıllı telefonlara Xiaomi yorumuyla getirdi. Şirket, mobil işletim sistemi arayüzünü o zamandan beri, yaklaşık 44 haftadır sürekli olarak güncelliyor. Xiaomi'nin kullanıcı arayüzünün 10. yıl dönümünde gelecek olan MIUI 12'nin, yeni etkileyici özelliklerle birlikte yenilenmiş bir arayüz sunması bekleniyor.

Şirket, MIUI 11'i çoğu Xiaomi ve Redmi cihazına yayınlamasının ardından, MIUI 12 için yeni özellikler üzerinde çalışmaya başladı. Xiaomi'nin Halkla İlişkiler Genel Müdürü Xu Jieyun, yeni MIUI 12 işletim sistemi üzerinde çalışmaya başladığını Ekim ayında doğrulamıştı. Ayrıca geliştiricilerden biri, MIUI 12 ile global karanlık mod için destek sunacağını açıklamıştı.

MIUI 11, popüler işletim sistemi görsel değişikliklerin yanı sıra, sistem genelinde karanlık mod, yeni Mi Lan Pro sistem yazı tipi ve geliştirilmiş always-on ekran özelliği gibi özellikler getirmişti. Ayrıca yeni animasyonlar, temalar, duvar kağıtları ve geliştirilmiş bildirim sistemi de sunmuştu.