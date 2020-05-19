Xiaomi, MIUI 12 Global Lansmanını Gerçekleştirdi

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, kısa süre önce Çin lansmanını gerçekleştirdiği Android 11 tabanlı yeni arayüzü MIUI 12'nin şimdi de küresel lansmanını gerçekleştirdi. Böylece şirketin küresel MIUI 12 sürümünde sunacağı yenilikler de kesinleşmiş oldu.

Xiaomi, Android 11 tabanlı yeni arayüzü MIUI 12 için yaklaşık bir ay önce bir etkinlik düzenlemişti. Ancak düzenlenen bu etkinlik, MIUI 12'nin sadece Çin'deki lansmanını ve genel olarak buradaki özellikleri içeriyordu.

Xiaomi şimdi düzenlediği etkinlikteyse MIUI 12'nin küresel tanıtımını gerçekleştirdi. Dilerseniz artık, henüz Google'ın bile resmi olarak yayınlamadığı Android 11'e dayanan MIUI 12'nin neler sunacağına yakından bakalım.

MIUI 12 özellikler

Geliştirilmiş gizlilik özellikleri

MIUI 12'nin belki de en etkileyici özelliklerinden bir tanesi geliştirilmiş gizlilik olacak. Xiaomi'nin "Privacy" olarak isimlendirdiği ve hatta markalaştırdığı bu sistem, tüketiciler için bugüne kadarki en güvenli MIUI deneyimlerinden bir tanesini sunacak. Örneğin Xiaomi Privacy sayesinde artık uygulamalar sadece bir kez ya da sadece 1 kullanıcı tarafından kullanılabilecek. Ayrıca cihazla ilgili hassas bilgilerin denetimi artık daha sıkı olacak.

Dark Mode 2.0

Karanlık mod, son dönemlerin belki de en popüler özelliklerinden bir tanesi. Neredeyse artık tüm akıllı telefon üreticileri, geliştirdikleri arayüzlere karanlık modlar ekliyorlar. MIUI 12 ile birlikte kullanıcılara sunulacak olan Dark Mode 2.0 özelliği ise çok daha gelişmiş bir karanlık mod deneyimi sunacak. Öyle ki artık duvar kağıtları otomatik olarak kararacak ve yazı tipi parlaklığı ve kalınlığı da otomatik olarak ayarlanacak.

Süper Duvar Kağıtları

Duvar kağıtları, pek çok akıllı telefon sahibi için büyük bir öneme sahip. Bu bağlamda MIUI 12 için özel bir çalışma yürüten ekip, müşterilerine "Süper Duvar Kağıtları" sunacak. Bu duvar kağıtları daha çok uzay temalı görüntüler ve hem kilit ekranında hem de ana ekranında kullanabilecekler. Böylelikle Xiaomi kullanıcıları için benzersiz bir duvar kağıdı deneyimi sunulmuş olacak. Hangi Android telefon kullanırsanız kullanan süper duvar kağıtlarını kullanmak için buradaki içeriğimize bir göz atmanızı tavsiye ederiz.

Sensory Visual Design

MIUI 12'nin etkileyici özelliklerinden bir tanesi de Sensory Visual Design. "Duyusal Görsel Tasarım" olarak çevirebileceğimiz bu özellik, sistemin genel durumunu görselleştiriyor ve bu sayede daha anlaşılabilir bir hale getiriyor. Bu sayede MIUI 12 kullanıcıları, sistemleriyle ilgili tüm detaylara çeşitli görseller ve grafikler üzerinden erişebilecekler.

Yeni animasyonlar

Akıllı telefonlardaki kullanıcı deneyimini iyileştiren esas detaylardan bir tanesi animasyonlar. Kullanıcılara sunulan sayısız animasyon, telefona daha etkileyici bir kullanımı deneyimi kazandırıyor. İşte bu durum, Xiaomi geliştiricileri tarafından da göz ardı edilmedi ve MIUI 12, tüketicilere onlarca sayıda yeni animasyon getirecek. MIUI 12'nin bu özelliği, Xiaomi kullanıcılarına daha güzel bir görsel deneyim sunacak.

Xiaomi, MIUI 12'yi ne zaman kullanıma sunacak?

Xiaomi yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda MIUI 12'nin 2 etapta tüketicilere sunulacağı ifade edildi. Bu bağlamda ilk etapta dağıtılacak olan MIUI 12 güncellemeleri Mi 9, Mi 9T, Mi 9T Pro, Redmi K20 ve Redmi K20 Pro modelleri tarafından kullanılabilecek. Bu güncelleme süreci, haziran sonunda tamamlanmış olacak. Diğer modeller ise şu an tarihi bilinmeyen bir gelecekte MIUI 12 güncellemesi alacaklar.

MIUI 12 güncellemesi alacak Xiaomi telefonlar