Xiaomi MIUI'nin "Saf Modu" Kullanıcıları Koruyacak

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, kendi kullanıcı arayüzü olan MIUI için kullanımı kolaylaştıracak ve arayüzün özelliklerini arttıracak geliştirmeler yapmaya hazırlanıyor. Bunlardan biri de Pure Mode (Saf Mod).

Xiaomi, uzun zamandır Android üzerine kendi geliştirdiği arayüzü olan MIUI'yi kullanıyor. Çinli teknoloji devi, bu arayüzü daha zengin hale getirmek ve kullanıcılara daha kolay bir kullanım sunmak için çeşitli geliştirmeler üzerinde çalışmaya da devam ediyor.

Firma bu amaçla yakın zamanda iki yeni güncelleme yayınladı. Bu güncellemelere de MIUI 12.5 Enhanced Edition ve MIUI 12.5 isimleri verildi. Her iki güncellemede de arayüze yeni özellikler eklendi. Bu versiyonlar Çin'de 13 Ağustos'tan bu yana dağıtılmaya da başlandı.

Pure Mode (Saf Mod) ne ola ki?

Xiaomi'nin yaptığı açıklamaya göre Android, iOS gibi işletim sistemlerine kıyasla saldırılara çok daha açık durumda bulunuyor. Android kullanıcıları da bu yüzden olumsuz davranışlar sergileyen uygulamalara karşı hassas durumda bulunuyor.

Akıllı telefon üreticisi, MIUI kullanıcıları tarafından indirilen uygulamaların %40'ının firmanın güvenlik kontrollerini aşamadığını da ekledi. Sorunla ilgili olarak Pure Mode adı verilen özelliğini açıklayan firma, bu özellik sayesinde kullanıcıların dış kaynaklardan uygulama indirmesine engel olacak. Ayrıca kullanıcının rızası olmadan arka planda bir şeyler yapan uygulamalara da izin vermeyecek.

Xiaomi kullanıcıları bu özelliği isteğe bağlı olarak kullanacak, istedikleri zaman bu özelliği devre dışı bırakabilecekler. Şu anda bu özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı henüz belli değil. Konuyla ilgili olarak açıklanmış bir tarih de bulunmuyor.

MUIU 12.5 Enhanced güncellemesini alacak cihazlar belli oldu

Öte yandan firmanın MIUI 12.5 Enhanced güncellemesini alacak olan cihazlar da belli oldu. Bu cihazların listesi şu şekilde:

Xiaomi Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11i

Xiaomi Mi 11X Pro, Xiaomi Mi 11X, Xiaomi Mi 10T Pro 5G

Mi 10T 5G, Xiaomi Mi 10 Pro 5G, Xiaomi Mi 10 5G

Öte yandan Çinli üreticinin benzer isimlerde pek çok farklı telefonu bulunuyor. Ek olarak firmanın stratejisine göre telefonlar farklı bölgelerde farklı şekilde isimlendiriliyor. Bunun sonucu olarak da yeni güncellemeyi daha fazla akıllı telefon alabilecektir.