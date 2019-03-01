Xiaomi, 2567 Mbps Hız Sunan MİWİFİ Yönlendiricisini Tanıttı

Çinli akıllı telefon üreticisi Xioami, gigabit seviyesinde internet bağlantısını destekleyen yeni ağ yönlendiricisi MİWİFİ'yi duyurdu.

Çinli tüketici elektroniği şirketi Xiaomi, Qualcomm iş birliği ile geliştirdiği ağ yönlendirisi MiWiFi’yi tanıttı. Mobil uygulaması sayesinde son derece kolay bir şekilde yapılandırılabilen MİWİFİ, aynı kolaylıkta kontrol edilebiliyor.

2,4 GHz ve 5 GHz ağlar iki ikişer tane olmak üzere dört amplifikatöre sahip olan MİWİFİ yönlendiriciyi iki farklı yönlendirici bağlamak ya da 2,567 Mbps hıza sahip temel bir ağ oluşturmak için kullanabiliyorsunuz.

Her yönlendirici, üç adet gigabit Ethernet girişine sahip. Yönlendiriciyi kurmak için tek yapmanız gereken şey, internet servis sağlayıcınıza ait modeme bağlamak. Herhangi bir LAN bağlantı noktası kullanılabilir.

Xiaomi, MİWİFİ yönlendiriciyi tanıtmış olsa da tüketicilerin hizmetine sunmadan önce bir takım beta testler uygulayacak. Bu nedenle cihazın ne zaman satışa sunulacağı ya da fiyatının ne olacağı gibi bilgiler paylaşılmadı.