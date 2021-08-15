Xiaomi Mi Mix 4 Çalınma Önleyici Sistem Devre Dışı Bırakıldı

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Mi Mix 4'te yer verilen çalınma önleyici sistemi devre dışı bıraktı. Alınan bu kararın gerekçesi olarak Çin'in yetkili makamlarından gerekli izinlerin, “ulusal normların” ihlâl edilmesi nedeniyle alınamaması gösterildi.

Bu haftanın öne çıkan cihazlarından biri de şüphesiz Xiaomi Mi Mix 4. Çinli üretici, Galaxy Z Fold 4’ten hızlı davranmak için Mi Mix 4’ü görücüye çıkarmakta bir hayli aceleci davrandı ve bu durum, cihazın teknolojilerinin tam olarak ‘oturmuş’ olmadığı hissini veriyor. Cihazda Mi 11 Ultra seviyesinde bir kamera bulunmuyor; gerçi bu kameraya yer verilse cihazın fiyatı bir hayli yükselecekti.

Çinli üretici, Xiaomi Mi Mix 4’ü tanıtırken kullanıcıların kaybolan veya çalınan bir akıllı telefonu, SIM kart çıkarılsa bile bulmasını sağlayan çalınma önleme işlevine de odaklandı. Bu özelliğe imkân sağlayan şey ise yerleşik, sanal bir sim kart. Etkinleştirmek için bir PIN girilmesi gerektiği için, cihaza farklı bir SIM kart takmanın da hiçbir faydası olmuyor.

Özelliğin kullanımını Çinli yetkililer engellemiş:

Buraya kadar her şey yolunda ancak şirket, çalınma önleme özelliğini ilginç bir şekilde devre dışı bıraktı. Bu durumun nedeni, Çinli makamlardan, izin alınamaması olarak açıklandı. Xiaomi, kullanıcılar kayıp veya çalınma durumunda akıllı telefon bulmalarını sağlayan fonksiyonu kullanamayacağı için özür diledi.

Xiaomi Mi Mix 4, Çin’de 16 Ağustos itibarıyla satışa çıkacak. Oldukça ses getiren cihaz için yalnızca JD.com üzerinden 525 binden fazla kişi ön sipariş vermiş durumda.