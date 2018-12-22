Xiaomi, Mobil Ödeme Yöntemi Mi Pay'i Hindistan'da Duyurdu

Xiaomi teknoloji sektörüne yaptığı hızlı girişi hız kesmeden sürdürüyor.

Hindistan akıllı telefon sektörünü an itibariyle domine eden Xiaomi, Hindistan'da geçerli mobil ödeme yöntemi Mi Pay'i duyurdu. Xiaomi'nin bu adımı, Hindistan'ı Mi Pay'in kullanıldığı ikinci ülke konumuna getiriyor. Çin'de kullanılan Mi Pay sistemi yakınlık sensörü olan NFC gerektirirken Hindistan versiyonunda bu yöntem kullanılmayacak.

Hindistan pazarında kullanılacak olan Mi Pay mobil ödeme yöntemi; kredi kartları, banka kartları, internet bankacılığı ve QR kodla ödemeyi sağlayan Birleşik Ödeme'yi destekliyor. Xiaomi'nin Mi Pay ödeme yöntemi, Hindistan Ulusal Ödemeleri Şirketi tarafından büyük kitleler arasında kullanılmak üzere onaylandı.

Hindistan'da uygulanacak olan Mi Pay sistemi şu anda Beta aşamasında. Xiaomi ne zaman Mi Pay'in stabil versiyonunu Hindistan'da kullanmaya başlayacağını ise henüz açıklamadı. Xiaomi'nin mobil ödeme sistemi vergi konusunda da yenilikler getirebilir zirâ online ödeme sistemi de olan Mi Pay ile Xiaomi, diğer şirketlerin önüne geçmeyi amaç ediniyor.