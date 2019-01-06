Son zamanlarda istikrarsız bir durumda olan Redmi markası Xiaomi'den ayrılacak. Peki, bu kararın arkasında ne gibi faktörler var?

3 Ocak tarihinde Xiaomi, Redmi’nin bağımsız bir marka olacağı konusunda bir açıklamada bulundu. Resmi duyuru, Redmi serili akıllı telefonların duyurulmasının beklendiği 10 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek. Öncü telefonun Redmi Pro 2 olacağı hakkında söylentiler de mevcut.

Tüm bunların yanı sıra Gionee eski başkanı Lu Weibing Xiaomi ile bir sözleşme imzaladı. Bu olayın ardından tüm sektör Weibing’in Redmi yönetimine geçeceğini düşünmeye başladı ancak Weibing hızlı bir açıklamayla POCO’nun başına geçeceğini belirtti.

Daha başlamadan olay fazlasıyla karıştığı için bugün sizlere işin aslını açıklamaya çalışacağız.

Xiaomi’nin Mi ve Redmi olarak iki seride akıllı telefon ürettiğini biliyoruz. Eski serilerde amiral gemileri olarak değerlendirilen bu telefonlar son gelen telefonların ardından orta segmentli telefonlar olarak yerlerini aldılar.

Bu durum yıllar geçtikçe değişmeye başladı. Son yıllarda yeni MIX serisi ortaya çıktı ve Xiaomi akıllı telefonu çeşitliliği de buna uygun olarak değişti. Şu anda telefonların model isimleri sınıflarını belirtir durumda. Şu anda MIX serisindeki en üst teknolojili telefonlar en pahalı telefonlar olarak karşımıza çıkarken firmanın amiral gemileri nispeten daha ucuz durumdalar. Bu sınıflandırmanın Mi Play lansmanında Xiaomi’nin eş kurucusu ve başkanı Lin Bin tarafından yapıldığını da hatırlatırız.

Tabii ki bu bağlamda Xiaomi Mi Play çok önemli bir ürün. Mi serileri diğer telefonlara oranla zayıf özelliklere ancak yüksek fiyat etiketlerine sahip telefonlar çıkarabiliyor. Xiaomi Mi 8 Lite, son yıllarda firmanın 290 dolar civarında çıkardığı tek telefondu. Buna karşın üretici Redmi serisinde gittikçe iyileşen cihazlar üretmeye başladı. Örneğin Xiaomi Redmi Note 5 ve Note 5 Pro yalnızca Hindistan'da 4 ay içerisinde 5 milyon adet sattı. Tabii ki Redmi Note 5’in başlangıç fiyatının 160 dolar olduğu da önemli bir konu, ancak Xiaomi Mi Play’e geri dönmemiz gerekirse o da benzer bir fiyatlandırmayla satışa çıkmıştı. Bu sebeple Mi telefonlarıyla Redmi telefonları bir anlamda çatışma yaşadı. Marka içerisindeki çatışma da Mi ve Redmi markalarının ayrılması konusunda bir işaret olarak gösterilebilir.

Peki, bu saatten sonra Redmi’nin amacı ne olacak? Akıllı telefon üreticileri arasında birkaç seriye sahip olmak alışılmış bir durumdur. Örneğin Huawei birkaç yıl önce Honor markasını ayırarak bunun benzeri bir gelişmeyi sergilemişti.

Honor, Honor ve Xiaomi arasındaki savaşın çoktan bittiğini ve Honor’un savaşı kazandığını belirtmişti. Xiong Junmin, Honor’un orta segmentli telefonların toplam satış hacmi konusunda daha iyi bir istatistiğe sahip olduklarını söyledi. Resmi verilere göre Honor, Çin satışlarında 9 çeyrektir birinci durumda.

Geçtiğimiz yıllarda Redmi serisi Xiaomi’nin giriş seviyesindeki markası olarak değerlendiriliyordu. Yıllar geçtikçe firma ‘ulusal seviyede’ akıllı telefonlar üretti ve Xiaomi satışlarına katkıda bulundu. Şu an ise Redmi ‘ulusal seviyenin’ dışında küresel satışları olan bir marka olarak karşımıza çıkıyor.

Xiaomi’nin CEO’su Lei Jun’a göre Mi ve Redmi markaları zaten ayrılmış durumda ve iki marka da farklı yönlere yöneldi. Bir bakıma bu durumu Mi’yi biraz daha özgür kılıyor ve daha iyi bir performans ortaya koymasına yardımcı oluyor. Diğer taraftansa Jun’un da üzerinde durduğu gibi Redmi fiyat konusunda etkili bir marka olmaya çalışırken Mi markası orta ve üst segmentli telefonlar üretme konusuna odaklanacak.

Gelecekteki Redmi’nin pahalı telefonların aksine orta segmentli telefonlar üzerine düşeceğini görebiliyoruz. Huawei ve Honor, kaynak paylaşımı ve sağlıklı bir rekabetin iki marka için de sağlıklı bir gelişime katkı sağladığını gösterdi. Xiaomi de bunu deniyor olacak.

Tüm bu açıklamadan sonra Redmi’nin başına kimin geçeceği de akıllarda soru işaretleri oluşturuyor. Xiaomi, Redmi’nin bağımsızlığını ilan etmeden önce Lei Jun, Lu Weibing’in resmi olarak Xiaomi’ye katıldığını açıklamıştı. Bundan iki hafta önce Lu Weibing’in yardımcı başkan olarak firmaya katılacağı söyleniyordu. Hatta Weibing de Xiaomi’ye katılacağını onaylamıştı ancak poziyonun resmi açıklamada açıklanacağını belirtmişti. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Redmi markasının başına gelecek kişiyi 10 Ocak tarihinden öğrenemeyeceğiz gibi görünüyor.

Sonuç olarak 2018 yılında Çinli akıllı telefon piyasası zayıfladı ve belirli üreticilerin piyasa performansı daha da çeşitlenmeye başladı. Xiaomi’nin akıllı telefonları Huawei, Honor ve diğer büyük markalarca takip edildi. Xiaomi tarafından üretilen bazı orta-üst segmentli modeller, bu markaların telefonları arkasında etkilerini yitirip yok oldular. Birçok kişi bu gelişmelerin ardından Xiaomi’nin bittiği konusunda çıkarımlarda bulundu. Aynı zamanda Redmi serisi, firmanın kendi Mi 8 SE, Mi 8 Lite ve Mi Play modelleriyle hüsrana uğradı. Mi makası iyi telefonlar üretmeye başlayıp bir ivme yakalamışken Redmi markası yerinde sayıyordu. 2018 yılında yeni Redmi modelleri üretmek bu sebeplerden dolayı neredeyse gereksizdi. Tüm bunların sonucunda da pozisyonu zayıfladı.

Ürünlerin ya da markaların rekabeti konusunda en büyük engellerden biri olan Honor, hâlihazırda Çin’in büyük akıllı telefon üreticilerinden biri oldu. Donanımsal artılarının sonucunda büyük bir dikkat çekti ve Xiaomi’nin akıllı telefon işini de sekteye uğrattı.

Lei Jun için Redmi’nin performansı tatmin edici olsa da Mi’nin elini kolunu bağladığı da bir gerçek. Bu sebeple Xiaomi’nin iki seçeneği vardı: Redmi markasını kapatmak ya da bağımsızlık vermek. Onlar da ikinci seçeneği seçtiler. Muhtemelen ayrı, bağımsız süreç ve iç rekabet Xiaomi’yi daha güçlü ve daha iyi bir marka haline getirebileceği için bu seçenek Xiaomi için iyi bir çözüm olabilir.