Xiaomi Almanya, üzerinde çalıştıkları Android tabanlı "Mi TV Stick" isimli bir ürün olduğunu açıkladı. Şirket, yeni ürün ile ilgili detay vermezken Mi TV Stick'in tasarımı ve az sayıdaki özellik bilgileri, "WinFuture" isimli internet sitesinde ortaya çıktı.

Son dönemlerin en popüler teknoloji üreticilerinden bir tanesi olan Xiaomi, piyasaya sürdüğü hemen her ürünle ses getirmeyi başarıyor. Ayrıca şirketin ürün gamı da hayli geniş ve tüketiciler, ihtiyaç duydukları pek çok teknolojik ürüne Xiaomi aracılığıyla erişebiliyorlar. Şimdiyse Xiaomi'nin yeni bir ürünü daha şirketin Almanya merkezinde gün yüzüne çıktı.

Xiaomi Almanya'nın açıklamalarına göre şirket, ilerleyen dönemlerde yeni bir akıllı televizyon aparatı ile karşımıza çıkacak. "Mi TV Stick" olarak isimlendirilen bu cihaz, Android tabanlı olacak ve tüketicileri etkileyici bir akılı televizyon deneyimi sunacak. Şirket, Mi TV Stick'le Mi Box 4K'ya yeni bir bakış getirecek gibi görünüyor. Üstelik bu ürünün fazlasıyla uygun fiyatlı olması bekleniyor.

Karşınızda Xiaomi Mi TV Stick

WinFuture'da yer alan bilgilere göre Mi TV Stick, Android 9 Pie işletim sistemi ile çalışacak. Ayrıca bu ürünün çoğu özelliği Mi Box 4K ile benzer olacak. Yani tüketiciler, bu ürünle Netflix, Amazon Prime ve Google Asistan gibi pek çok özelliği kullanabilecekler.

Xiaomi Almanya, ne yazık ki şu an için yeni ürününün tüm özelliklerini açıklamadı. Ancak ilerleyen dönemlerde Mi TV Stick'in daha fazla özelliğinin ortaya çıkması ve ürünün resmen piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak bunun için elimizde ne yazık ki netleşmiş bir tarih bulunmuyor. Xiaomi'nin yeni akıllı televizyon aparatının doğrudan HDMI bağlantı noktasına takılabiliyor oluşu ise tüketicileri en çok etkileyecek özellik gibi görünüyor.