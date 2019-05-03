Birçok analiz şirketinin iddialarından sıkılan Xiaomi, 2019'un ilk çeyreğinde ne kadar satış yaptıklarını ilk ağızdan duyurdu. Şirket, yakın zamanda geçtiğimiz çeyrekle ilgili detaylı bir performans raporu paylaşacağını da ekledi.

Son yıllarda adını daha çok duyduğumuz Xiaomi, dışarıdan bakıldığında son derece başarılı gibi görünse de açıklanan satış rakamları tam tersini söylüyor. Counterpoint Research'ün yayımladığı yeni bir rapor, Xiaomi'nin geçtiğimiz yıla kıyasla satış oranlarındaki değişimi ortaya çıkardı. Counterpoint Research'ün raporunun ardından bu raporun hatalı olduğu iddia eden Strategy Analytics'in ardından bu durumdan sıkılan Xiaomi, ilk ağızdan resmi verileri açıkladı.

Counterpoint Research'ün raporuna göre, Xiaomi'nin ilk çeyrekte yaptığı satış 27,8 milyondu. Strategy Analytics bu duruma itiraz etmiş olsa da Xiaomi'nin duyurduğu resmi veri de Counterpoint Research'ün raporuna pek uzak değil. Çinli teknoloji devi, 2019'un ilk çeyreğinde 27,5 milyon satış yaptıklarını doğruladı.

Geçtiğimiz yıl yayımlanan satış tahminlerine kıyasla 2019'da bir düşüşle karşımıza çıkan Xiaomi'nin geçtiğimiz yıl için yapılan satış tahmini 28 milyon idi. Açıklanan yeni verilerle kıyaslandığında bunun anlamı %2'lik bir düşüş oluyor.

Tüm bunlara ek olarak Xiaomi, şirketin geçtiğimiz çeyrekteki performansı hakkında daha fazla detay içeren bir raporun yakın zamanda yayımlanacağını duyurdu. Şirketin güncel durumunu hep birlikte bekleyip göreceğiz.