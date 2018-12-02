Xiaomi, Hindistan gibi gelişmekte olan pazarlarda akıllı telefonların liderlerinden bir tanesi. Poco F1 ile de başarı ivmesini hızlandıran şirket, başka alanlarda da para kazandırabilecek müşterileri de kendine çekmek istiyor: Mi Router ise bunlardan biri.

Xioami her ne kadar çoğunlukla bir telefon üretici olarak bilinse de diğer teknoloji alanlarında da birçok ürüne sahip: akıllı tuvaletlerden elektrikli diş fırçalarına kadar. Şirketin ilgi çekici ürünlerinden biri de Mi Wi-Fi Router'ları.

Yeni çıkan haberlere göre Çinli şirket, router serilerine SIM kart destekli yeni bir cihaz ekleyecek. Xiaomi konusunda en çok bilgiye sahip olan sitelerden biri olan GizChina'dan Tang Mu, yeni Wi-Fi yönlendiricisinin bir görüntüsünü Weibo'da paylaşarak ürünün test aşamasında olduğunu belirtti.

Tang Mu her ne kadar resmi bir çıkış tarihi paylaşmamış olsa da yeni router'ların beklenen talep dolayısıyla daha erken tanıtılabileceği konusunda ipuçları da veriyor: "Şu an zaten 2018'in son ayında bulunuyoruz. Eğer Xiaomi yeni router'ını bu süre zarfında tanıtacak olursa gerçekten heyecanlandırıcı bir tatil süreci olabilir."

Yeni Mi Router'ın özelliklerine gelecek olursak, cihazda iki adet LAN portu ve bir adet SIM girişi bulunuyor, ancak bunların desteklediği ağ çeşitleri hakkında bir bilgi yok. 4G LTE'nin destekleneceği kesinken 5G teknolojisi biraz daha muamma. Fakat şirketin son zamanlarda 5G deneylerine yaptığı yatırımlar ve bu cihazın 5. nesil olacak olması, bu ihtimali güçlendiriyor.

(Xiaomi Mi Router 4C)

Aynı zamanda üründe en az üç adet anten bulunması beklenirken, cihazın Mi Router 4C'ye benzediğini de söylememiz gerekiyor. Hatırlatacak olursak Mi Router 4C, Xiaomi'nin en çok satan yönlendiricilerinden bir tanesi olmuştu.