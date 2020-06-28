Xiaomi'nin Amiral Gemisi Telefonları Daha Pahalı Olabilir

Xiaomi gibi büyük akıllı telefon üreticileri, piyasa sürdükleri ulaşılabilir rakamlara sahip amiral gemisi telefonlarıyla tanınsa da bu durum her geçen yıl değişiyor. Bu sene geçen seneye kıyasla daha pahalıya satılan Xiaomi'nin amiral gemisi telefonları, Snapdragon işlemcilerin fiyatları nedeniyle önümüzdeki sene daha da pahalıya satılabilir.

Her geçen yıl ekonomik sebeplerle Xiaomi, Huawei ve Samsung gibi ulaşılabilir fiyatlara amiral gemisi telefonlar satan şirketler, bu akıllı telefonlarına çeşitli fiyat artışları uygulamak zorunda kalıyor. Dünya ekonomisindeki birçok neden bu fiyat artışlarına sebep olabilirken Xiaomi, kullandıkları Qualcomm Snapdragon işlemciler yüzünden her geçen sene amiral gemisi telefonlarını bir önceki yıldan daha pahalıya satmak zorunda kalıyor.

Bu sene Snapdragon 865 mobil işlemcisini kullanan Xiaomi'nin telefonları geçen sene Snapdragon 855 kullanan telefonlara göre daha pahalıya satılıyordu. Her yeni nesil işlemciyle birlikte fiyatında bir miktar artması doğal olarak kabul edilse de Xiaomi, Qualcomm tarafından Snapdragon işlemcilere uygulanan aşırı fiyat artışlarıyla başa çıkmaya çalışıyor.

Snapdragon 875, bir önceki versiyonundan 100 dolar daha pahalıya satılıyor:

Geçtiğimiz günlerde Güney Kore merkezli IT Home tarafından ortaya çıkarılan Xiaomi'nin Snapdragon 875 işlemci siparişlerine göre, Xiaomi Snapdragon 875 mobil işlemcisini 250 dolardan Qualcomm'dan satın almaya başlamış. Bu sene çıkan Snapdragon 865 işlemcileriyse yine Xiaomi tarafından 150 dolardan satın alınıyordu. Arada kalan bu 100 dolarlık farkın da önümüzdeki sene Snapdragon 875 işlemcisi ile çıkacak olan Xiaomi'nin amiral gemisi telefonlarına ekleneceği belirtiliyor.

Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 875 işlemcisine baktığımızda ise bu işlemci; X60 5G modem desteğine ve Snapdragon 865'te bulunan Cortex-A77 merkez işlemcisine göre %30 daha fazla performans artışı sağlayacak Super-Core Cortex-X1 merkez işlemcisine sahip olacak. Merkez işlemcisi Super-Core Cortex-X1 Snapdragon 875'te bu işlemcinin yanı sıra üç adet Cortex-A78 ve 4 adette farklı yardımcı işlemciler bulunacak. Şu an piyasadaki en ucuz amiral gemisi telefonları kullanıcılara sunan Xiaomi, 2021 model telefonlarıyla birlikte bütçemizi biraz daha fazla zorlayacak gibi görünüyor.