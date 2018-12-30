Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun, Hangi Xiaomi Modelini Kullanıyor?

Çin'in sosyal medyası Weibo'da yeni yıl paylaşımı yapan Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun'un hangi telefonu kullandığı, gönderi açıklamalarında ortaya çıktı. Fotoğraf çekmek için Xiaomi Mi MIX 2S'i kullanan CEO'ya neden Mi MIX 3'ü kullanmadığı soruları yöneltildi.

Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, bugün resmi Weibo hesabından, "Bugün 2018'in son iş günü. İşten çıkışında yalnızca birkaç ofisin hala ışıklarının yandığını gördüm. Herkes çok çalıştı ve işten erken çıktı. Xiaomi çalışanlarına yoğun çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum ve mutlu bir yeni yıl diliyorum." ifadelerini paylaştı.

Gönderisinin hemen altında yer alan açıklamada kullandığı telefonun modeli görünen ünlü CEO'nun takipçileri bu durumu fark ettiler ve Lei Jun'a neden Xiaomi Mi MIX 3 kullanmadığını sordular. Jun ise bu soruya, "Mi MIX 2S kamera güncellemesini test ediyorum" yanıtını verdi.

Xiaomi Mi MIX 2S, Çinli telefon üreticisinin bu yıl piyasaya sürdüğü ilk amiral gemisiydi. MIX serisinin ilk çift kameralı modeli olan MIX 2S'de kullanılan kameraların özellikleri 12 MP (geniş açı) + 12 MP'di. Geçtiğimiz hafta yayınlanan kararlı güncellemeyle Mi MIX 2S'e, 960 kare yavaş çekim modu ve gece sahnesi eklenmişti.

Lei Jun'un Mi MIX 3'ün kamerasından memnun olmadığı için mi yoksa gerçekten Mi MIX 2S'i test ettiği için mi bu cihazı kullandığı bilinmiyor. Sizin bu konudaki görüşlerinizi yorumlarda bekliyoruz.