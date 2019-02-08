Xiaomi, Dört Tarafı Kavisli Bir Telefon İçin Patent Aldı

Yeni ortaya çıkan patent belgelerine göre Xiaomi, dört tarafı kavisli bir ekrana sahip yeni bir akıllı telefon geliştiriyor olabilir.

2019 yılı gerek çerçevesiz ekranlı telefonlar, gerek katlanabilir akıllı telefonlar ile oldukça farklı akıllı telefon tasarımları göreceğimiz bir yıl olacak. Fakat LetsGoDigital tarafından ortaya çıkarılan yeni bir patent görseli, Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin rakiplerinden çok daha farklı bir akıllı telefon geliştirmeyi planladığını gösteriyor.

Xiaomi’nin Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nden (WIPO) aldığı patent belgesine göre şirket, dört tarafı kavisli bir akıllı telefon geliştirmeyi planlıyor. Samsung, Galaxy S6 Edge’den bu yana tanıttığı amiral gemileri ile çift taraflı kavisli ekranlara piyasayı alıştırmıştı. Fakat Xiaomi, dört tarafı kavisli bir cihaz tanıtarak yeni bir moda başlatmak istiyor olabilir.

İlginç bir şekilde Xiaomi’nin dört tarafı kavisli akıllı telefonunda bir ön kamera görünmüyor. Şirket ya çift ekran teknolojisi kullanarak selfielerin arka kamera ile çekilmesini sağlayacak ya da ön kamerayı ekranda açılan bir deliğe gömecek. Yine de şu an için elimizde birkaç teknik çizim dışında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca şirketlerin aldıkları tüm patentleri hayata geçirmediklerini de hatırlatalım.