Geniş ürün yelpazesine sürekli yenilerini ekleyen Xiaomi'nin her alana hizmet etmeyi kafasına koyduğunu gösteren birbirinden farklı 8 ürünü derledik.

Xiaomi, bir yandan akıllı telefon piyasasındaki yerini sağlamlaştırırken bir yandan da çeşitli alanlarda birbirinden farklı ürünler üretmeye devam ediyor. Ürettiği her üründe belli standartları ve alıcılarını memnun eden fiyat politikasını koruyabilmeyi başaran Xiaomi'nin en enteresan ürünlerini listeledik.

Ürünler hakkında detaylı bilgi almak isterseniz, ürün başlığında bulunan bağlantıya tıklayarak ürünün Teknostore sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Gününün büyük çoğunluğunu ofiste ya da araçlarında geçirenlerin severek kullanacağı Magic Touch masaj aleti, tam şarj ve günlük 15 dakikalık kullanım ile 15 güne kadar kullanım sunuyor.

Xiaomi'nin ilgi çekici ev aletlerinden biri olan elektrikli paspas, 100 metrekarelik bir alanı tam şarj ile 3-4 kez paspaslama imkanı sunuyor.

Hem kumandası ile hem de akıllı telefonlar üzerinden kontrol edilebilen akıllı lamba, ışık seviyesi ayarlama gibi sahip olduğu fonksiyonlarla dikkat çekici bir ürün.

Yüksek ve düşük ateş durumlarında bildirim özelliğine sahip olan Xiaomi Miaomiaoce, özellikle küçük çocuklarda kullanım için uygun. Ürün aynı zamanda akıllı telefon üzerinden kontrol edilebiliyor.

Xiaomi'nin en az 'teknolojik' ürünü olarak anabileceğimiz bu kalem, el konforunu en üstte tutarak yazma işlemleri sırasında ortaya çıkan ağrıları ve rahatsızlıkları önlemek için özel olarak tasarlandı.

Ortamın nem ve sıcaklık değerini ölçmede kullanılan Mijia sensör dahili ekranıyla sonuçları anında gösteriyor ve aynı zamanda akıllı telefonlar ile uyumlu çalışabiliyor. Cihaz AA tipi kalem pil ile kullanılıyor.

3 mm kalınlığında alüminyum bir gövdeye sahip olan Mi Mouse Pad hem dayanıklı hem de kullanışlı bir ürün. İki farklı boyutu bulunan ürün, tüm mouse tipleri için uygun.

Teknolojik ürünleriyle anılsa da aslında sınır tanımadan her alanda üretim yapan Xiaomi'nin en 'enteresan' ürünlerinden biri de ZHS markası ile ortak üretilen bu havlu. Ürün %100 pamuk ve antibakteriyel özelliğe sahip.

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