Xiaomi'nin İlk Android Go'lu Telefonu Resmiyet Kazandı

Giriş seviye akıllı telefon segmentinde rekabeti artırması beklenen Xiaomi Redmi Go, Rusya, Singapur ve Birleşik Devletler'de resmi olarak onaylandı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin Android Go işletim sistemine sahip ilk akıllı telefonu olacak Redmi Go, Singapur Bilişim Gelişim Otoritesi (IMDA), Amerikan Federal İletişim Kurulu (FCC) ve Avrasya Ekonomi Komisyonu (EEC) tarafından M1903C3GG model numarası ile resmi olarak onaylandı.

Söz konusu kurumlarda yer alan listelere göre Xiaomi’nin ilk Android Go telefonu Redmi Go, kutusundan Android 9.0 Pie (Go Edition) ile çıkacak. Çift SIM kart desteğine sahip olması beklenen cihaz 2.4GHz Wi-Fi, Bluetooth 4.2 desteğinin yanı sıra yalnızca 1GB RAM kapasitesine sahip olacak.

Listelere göre cihazın boyutu 141x71mm olacak. Bu da cihazın 6 inçten küçük bir ekrana sahip olacağını gösteriyor. Ekranın boyutu, ekran çerçevelerinin kalınlığına göre değişiklik gösterebilir. Beklentiler, Android Go’lu Xiaomi Redmi Go’nun 100 Euro’nun altında bir fiyata sahip olacağı yönünde.