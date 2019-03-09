Visionox Kendi Katlanabilir Telefonunu Yapma Hazırlığında

Birkaç hafta önce Xiaomi, tanıtmaya hazırlandığı katlanabilir telefonu için Çinli ekran üreticisi Visionox ile çalışacağını duyurmuştu. Şimdi ortaya çıkan bir Visionox patenti, Xiaomi'nin katlanabilir telefonunun yakında gelebileceğini ortaya koyuyor.

2001'de Çin'de kurulan Visionox şirketi, çok uzun süreden beri OLED panel üretimi yapıyor. 2017 yılında esnek AMOLED ekranları seri üretmeye başlayan Visionox, 2018'de 6. nesil tam esnek AMOLED ekran üretim hattını açmıştı.

Şirketin katlanabilir ekran konusundaki Xiaomi ile iş birliğinin yanı sıra ortaya çıkan yeni bir patent, Visionox'un kendi katlanabilir ekranlı telefonunu da piyasaya çıkarabileceğini belirtiyor. Mayıs 2018'de, Visionox’un yan kuruluşu Visionox Valley’nin Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatına (WIPO) gönderdiği bir tasarım patenti 1 Mart 2019’da yayınlandı. Patent, Visionox'un telefonun ZTE Axon M'e benzeyeceğini gösteriyor.

Bütün bunları söyledikten sonra, bu patentin Xiaomi'nin ekranlarını üretmek için de alınmış olabileceğini belirtmemiz gerekiyor. Piyasa katlanabilir ekranlara her ne kadar tam olarak hazır olmasa da üreticiler bu konuda kendilerini geliştirmekte kararlı. Şu anda çok yüksek fiyatlar biçilen katlanabilir telefonlar, ucuzlamadıkça çok fazla yer satış rakamlarına ulaşamayacaktır.

Bu durumu bilen Xiaomi de kendi katlanabilir telefonunu 999 dolar ve 999 euro'luk fiyatlara satmayı planlıyor. Hatırlayacak olursak Samsung Galaxy Fold 1980 dolar, Huawei Mate X de 2600 dolarlık fiyatlara sahipti.