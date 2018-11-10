Xiaomi'nin Oyun Telefonu Black Shark, 16 Kasım'da Avrupa'da

Xiaomi'nin destekleriyle üretime geçen Black Shark Technologies'in oyun telefonu Black Shark, küresel piyasalara girmeye başladı. Black Shark'ın gireceği bir sonraki piyasa Avrupa piyasası olacak.

Şirketten gelen açıklamaya göre telefon Avrupa pazarına 16 Kasım'da gelecek.

Bu olayı kutlamak için bir etkinlik başlatan firma, Lootbox Challange adlı bu etkinlikte oyuncuları ödüllendirecek. Bu etkinlikte oyun oynayarak ve görevleri tamamlayarak sanal lootboxlar kazanıp onları açıyorsunuz. Kutuların içinden indirim kuponları, bedava Black Shark ve gamepad de dahil pek çok ödül çıkıyor. Ayrıca, mağaza açıldığında kullanabileceğiniz "indirimli ön sipraiş kredisi" de kazanabiliyorsunuz.

Açıklamada telefonun hangi ülkelerde satışa sunulacağı ve fiyatının ne olacağı belirtilmemiş olsa da, şirketin küresel yayın yapan sitesinde listelenen ülkeler Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya , Slovenya, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık olarak belirtilmiş.

Xiaomi Black Shark 6 inç Full HD+ 2.5 D kıvrımlı ekrana sahip. Ekran çözünürlüğü ise 2160 x 1080 oiksel. Qualcomm Snapdragon 845 işlemciye sahip olan telefonun işletim sistemi ise Android 8.1 Oreo ancak daha sonra Android 9 Pie'a güncellenecek. 4.000 mAH bataryaya sahip olan cihazla beraber ücretsiz olarak da bir bluetooth gamepad veriliyor.