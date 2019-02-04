Xiaomi’nin Oyun Telefonu Black Shark 2 Onaylandı

Xiaomi’nin oyun oynamak için özel olarak geliştirdiği telefonu Black Shark 2 onaylandı. Telefonun nisan ayında ortaya çıkması bekleniyor.

Cep telefonu teknolojisinin gelişme hızı, geçmişe kıyasla epey azalmış durumda. Bu nedenle de telefon üreticileri, farklı müşteri gruplarına hitap eden farklı ürünler geliştiriyorlar.

Xiaomi’nin yeni telefon serisi Black Shark ise oyunculara hitap ediyor. Skywalker kod adlı Black Shark 2 artık bitme aşamasında. Çinli firma, ikinci nesil Black Shark’ın bu bahar döneminde çıkacağını doğruladı.

Çinli mikroblog sitesi Weibo’da yer alan bir gönderiye göre Black Shark’ın ürün müdürü Wang Teng Thomas, yeni oyun telefonunun yakında geleceğini ve “oldukça karakterli, çok havalı” olduğunu düşündüğünü söyledi.

Telefon hakkındaki bilgilerimiz bundan ibaret. Telefonun adının Black Shark 2 olup olmayacağı bile şu aşamada belirsizliğini koruyor. Daha önceki iddialara göre ise telefon; Snapdragon 855 işlemciye, minimum 8 GB RAM’e ve Android Pie işlemciye sahip olacak.

İlk Black Shark geçen yılın nisan ayında Çin’de tanıtılmıştı, halefi de nisan ayında tanıtılabilir. Yeni telefonun Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ise belirsiz.