Xiaomi, Redmi'nin Bağımsız Telefon Markası Olacağını Duyurdu

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre yıllardır Xiaomi'nin bir akıllı telefon serisi olan Redmi, artık Xiaomi'ye bağlı bir alt marka olarak akıllı telefonlar üretecek.

Geçtiğimiz yıl şirketin ilk alt markası olan Pocophone’u tüketicilerle buluşturan Xiaomi, şimdi de şirketin en popüler akıllı telefon serilerinden biri olan Redmi’yi Xiaomi markasından ayırarak bağımsız bir alt marka haline getiriyor. Şirketin resmi Weibo hesabından yapılan duyuruya göre Redmi, artık Xiaomi markasının bir akıllı telefon serisi değil, şirkete bağlı bir alt marka olacak.

Bu gelişme ile birlikte Redmi, Pocophone’un ardından Xiaomi’ye bağlı ikinci alt marka olmuş oldu. Ayrıca yine Xiaomi tarafından gerçekleştirilen duyuruya göre Redmi, bağımsız bir marka olarak ilk akıllı telefonunu 10 Ocak tarihinde Pekin’de düzenleyeceği bir lansman etkinliği ile tüketicilere tanıtacak. Cihazın adı hakkında bir açıklama yapılmasa da Redmi Pro 2 veya Redmi 7 Pro olması bekleniyor.

Xiaomi’nin paylaştığı etkinlik afişinde Redmi logosunun altında ‘48’ şeklinde bir gölge olduğunu görüyoruz. Bu gölge, cihazın 48MP’lik iddialı bir arka kameraya sahip olacağı anlamına gelebilir. Üstelik Cihazın Snapdragon 675 işlemcisini kullanacağını ve bu işlemcinin 48MP’lik kamera desteğine sahip olduğunu düşündüğümüzde bu ihtimalin daha da güçlendiğini söyleyebiliriz.