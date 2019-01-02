Yarınki Xiaomi Etkinliğinde Yeni Bir Telefon Tanıtılabilir

Çinli sektör devi Xiaomi, yarın gerçekleştireceği etkinliğinde yeni bir akıllı telefon tanıtabilir.

Fiyat-performans bakımından oldukça verimli akıllı telefonlar piyasaya süren Xiaomi, 2019 yılında da hız kesmeden devam etmek istiyor zirâ Çinli şirket, yarın için bir etkinlik gerçekleştirmeyi planlıyor. İddialara göre Xiaomi'nin yarın gerçekleştireceği etkinlikte Redmi 7 veya Redmi Pro 2 akıllı telefonlarından birisinin tanıtılması bekleniyor.

2019 yılındaki ilk etkinliğini gerçekleştirecek olan Xiaomi'nin kamuoyu ile paylaştığı etkinlik afişinde pek bir bilgi yer almasada yine etkinlik afişinde yer alan "Her zaman iyi bir şeylerin olacağına inanın." yazısı doğrultusunda, yarın için bizi bazı güzel sürprizlerin beklediği anlaşılıyor. Xiaomi'nin bir süredir söylentileri gündemde olan 48MP çözünürlüğünde ana kamerasına sahip akıllı telefonu Redmi Pro 2'nin veya TENAA sertifikası alan Redmi 7 akıllı telefonunun satışa hazır olabileceği düşünülüyor.

Xiaomi'nin Android'in düşük donanımlı cihazlar için hafifletilmiş bir versiyonu olan Android GO ile çalışan bir akıllı telefon üzerinde çalışmalar yürüttüğünden de haberdarız ancak Xiaomi'nin Android GO ile çalışan akıllı telefonu Redmi GO'nun tanıtılması için daha vaktin erken olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda yarın, özellikle Redmi 7 akıllı telefonunun tanıtılması bekleniyor.