Xiaomi Yarın Yeni Bir Akıllı Telefon Tanıtacak

Çinli teknoloji devi Xiaomi, büyük ihtimalle yarın yeni bir akıllı telefonu tanıtacak.

11 Kasım (11/11) Dünya Yalnızlar Günü'nde Xiaomi, yaptığı pazarlama ve satışlarla neredeyse 1 milyar dolara yakın (825 milyon dolar) bir gelir elde etti. Xiaomi, en çok satışı ise Mi 8 Lite üzerinden yaptı. Satış rakamlarının açıklanmasından birkaç saat sonra ise Xiaomi, yeni bir afişi kamuoyuna sundu. Yeni afişin teması ise yarın tanıtılacak bir akıllı telefonun detaylarını içeriyordu.

Xiaomi tarafından yayınlanan afişte, köprünün üzerinde giden uzun bir tren görülürken, Çince yazılan afiş yazılarında ise "genç/diri" ve "yarın" kelimeleri göze çarpmakta. Afişten pek de bir şey anlaşılmamakta ancak Weibo üzerinde yapılan yorumlara göre Xiaomi'nin yarın içerisinde yeni nesil bir akıllı telefonunu tanıtması bekleniyor.

Bazı kullanıcılar Xiaomi'nin; Mi 8 Lite'ın farklı depolama ve RAM seçeneğine sahip yeni bir varyantını tanıtacağını düşünürken, bazı kullanıcılar ise Xiaomi'nin Mi Mix 3'ün Lite versiyonunu tanıtmasını beklemekte. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 710 çipsetinden alacak olan Mi Mix 3 Lite'ın, performans olarak Lenovo Z5'in biraz üstünde kalacağı da beklentiler arasında.