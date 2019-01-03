Xiaomi'nin gelecek amiral gemisinin özellikleri ortaya çıktı.

Xiaomi'nin an itibariyle amiral gemileri olan Xiaomi Mi Mix 3 ve Mi 8 akıllı telefonları yakın zamanda yerlerini Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı Mi 9 akıllı telefonuna bırakacak. Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi 9'un ise 2019'un Mart ayında gerçekleştirilecek bir lansman ile tanıtılması bekleniyor.

Xiaomi Redmi serisini alt markası haline getiriyor. 10 Ocak tarihinde ise Xiaomi'nin Redmi alt markası adı altında yeni bir akıllı telefonu daha Çin'de gerçekleştirilecek bir etkinlikte duyurulacak. Xiaomi Mi 9 akıllı telefonu hakkında pek bir bilgi vermese de cihazın donanımsal özellikleri Weibo üzerinde ortaya çıktı.

Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi 9; 6.4 inçlik, 19:9 en-boy oranında, su damlası çentikli, Full HD+ AMOLED bir ekrana sahip olurken, cihazın ekranının altında ekran içi parmak izi okuyucu sensörü yer alacak. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisinden alacak olan akıllı telefonun MIUI10 arayüzüne sahip Android 9 Pie işletim sistemiyle kutudan çıkacağı de gelen bilgiler arasında.

Çin merkezli teknoloji devinin yeni amiral gemisi ön tarafında 24MP çözünürlüğünde selfie kamerasına sahip olurken, arka tarafında ise 48MP, 12MP ve uzaklık ölçer sensörü olmak üzere toplam 3 adet kameradan oluşan bir kamera modülü bulunacak. Cihazın Qualcomm'un Quick Charge 4.0 teknolojisini destekleyen 32W hızlı şarj destekli adaptör ile geleceği de ortaya çıkan bilgiler arasında.

Cihazın fiyatı konusunda 2999 Yuan (436$) fiyat etiketi belirlenmiş durumda. 6GB RAM'e ve 128GB depolama kapasitesine sahip olan Xiaomi Mi 9 akıllı telefonunun ülkemizde ise 3.400-3.600 TL civarında satılmasını bekliyoruz. Cihaz hakkında en net bilgilere ise Mi 9'un Mart ayında gerçekleştirilecek olan etkinlikte tanıtılmasının ardından sahip olacağız.